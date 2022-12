Niedziela handlowa 18 grudnia. Czy sklepy są otwarte?

W niedzielę 18 grudnia wypada niedziela handlowa, a co za tym idzie wszystkie sklepy będą otwarte. To bardzo rzadkie zjawisko, kiedy dwie niedziele tydzień po tygodniu są niedzielami handlowymi. Przypomnijmy, że 11.12 także można było zrobić zakupy we wszystkich sklepach.

Poza grudniowymi możliwościami zrobienia zakupów wcześniej sklepy były otwarte kilka miesięcy wcześniej, bo dokładnie 28 sierpnia. W grudniu w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia postanowiono z dwóch niedziel ostatniego miesiąca 2022 roku uczynić niedzielami handlowymi.

Czy niedziela 18 grudnia jest handlowa?

18.12. wszystkie sklepy będą otwarte, dlatego bez żadnych problemów Polacy będą mogli ruszyć, czy to do galerii handlowych po prezenty świąteczne, czy do sklepów budowlanych po świąteczne dekoracje. Oczywiście pozostałe dyskonty, takie jak Biedronka, Lidl, czy Carrefour również będą otwarte, dzięki czemu będziemy mogli zrobić też zakupy spożywcze. Poza nimi otwarte będą inne placówki, które zazwyczaj także są otwarte w niedziele niehandlowe. Mowa tu o Żabkach, czy sieci Carrefour Express.

Czy 18.12. zrobimy zakupy w sklepach?

Podczas niedzieli niehandlowych mogliśmy udać się też do restauracji, aptek czy kwiaciarni. Nie inaczej będzie w czasie niedzieli handlowej.

Niedziele handlowe w 2023 roku [KALENDARZ]

Następna niedziela handlowa przypadnie już w 2023 roku, ale dopiero pod koniec stycznia (29.01.). W przyszłym roku w sumie będziemy mieć siedem niedziel handlowych.

Przypomnijmy, że za złamanie zakazu w niedzielę niehandlową grożą kary w wysokości od 1000 do 100 000 zł grzywny. Dodatkowo przy uporczywym łamaniu ustawy może grozić nawet pozbawienie wolności.

RadioZET.pl