Niepewny termin 800 plus? Premier: Senat będzie majstrował

800 plus ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku. Stanie się tak, jeśli sprzeciwu nie zgłoszą senatorowie i prezydent. Ustawa została już przyjęta przez Sejm mimo sprzeciwu Konfederacji, czy Polski 2050, której przedstawiciele mówili o wpływie podwyżki świadczenia na wzrost inflacji. Premier pytany o możliwy ruch Senatu odpowiedział, że nie ma żadnych obaw, a ustawa wejdzie w życie w zapowiadanym terminie.

800 plus. Senat będzie „majstrował” przy ustawie?

- Znajdująca się obecne w Senacie ustawa wprowadzająca 800 plus wejdzie w życie, tak jak zapowiadaliśmy - zapewnił premier Mateusz Morawiecki w "Salonie Politycznym Trójki".

Jak wynika z zapowiedzi marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, ustawa o 800 plus będzie prawdopodobnie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Senatu. Parlamentarzyści nie będą pracować w przyspieszonym trybie, gdyż – jak mówił Grodzki – „sprawa nie jest pilna”.

Szef rządu pytany o tempo prac nad ustawą powiedział, że "przewiduje", iż Senat będzie "majstrował" przy projekcie. - Senat zawsze majstruje, opóźnia, utrudnia, sypie piach w tryby, bo tak zachowuje się PO, ale do tego już się przyzwyczailiśmy. Na pewno jednak przeprowadzimy nasz flagowy projekt, wróci on z Senatu, przyjmiemy go i wejdzie on w życie - tak jak zapowiadaliśmy - stwierdził Morawiecki.

RadioZET.pl/PAP