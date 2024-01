Niepokojące zjawisko na rynku pracy. „Dane są alarmujące”

Rynek pracy został opanowany przez niepokojące zjawisko. Według najnowszego sondażu UCE RESEARCH i platformy ePsycholodzy.pl, w ostatnich 6 miesiącach aż 41,4 proc. pracowników w Polsce doświadczyło w miejscu pracy zachowań o charakterze mobbingowym – wynika z raportu „Mobbing w polskich firmach. Druga edycja – 2023 vs. 2022”. - Z roku na rok dane są i będą coraz bardziej alarmujące – skomentował Michał Pajdak, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.

Niepokojące zjawisko „rozlewa się” po polskich firmach

– Ten wynik wyraźnie pokazuje, że zjawisko nie ustępuje. Mobbing istnieje w organizacjach i rozlewa się po nich. Z roku na rok dane są i będą coraz bardziej alarmujące, gdyż rośnie świadomość pracowników co do niedopuszczalnych zachowań. Pracodawców może cieszyć tylko to, że zatrudniają osoby rozumiejące, jak należy być traktowanym w pracy. Kiedy one awansują i zostaną managerami, powinny szanować również swoich podwładnych – mówił Michał Pajdak.

Eksperci wskazali, że mobbing szkodzi nie tylko rzecz jasna pracownikom, lecz także pracodawcom i całej organizacji. Nękanie pracowników wpływa ostatecznie na ich wydajność, choć oczywiście straty ponoszone przez pracodawcę są nieproporcjonalne przy konsekwencjach ponoszonych przez pracowników. Pokłosiem mobbingu bywa także rosnąca liczba zwolnień lekarskich, w tym także tych wystawianych przez psychiatrów. Co więcej, brak reakcji na zachowania bliskie mobbingowi rodzi ciche przyzwolenie na tego typu praktyki i utrwala negatywne wzorce.

W ciągu ostatniego roku wzrósł odsetek mężczyzn, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy doświadczyli mobbingu – z 43,5 proc. w 2022 roku do 46,2 proc.

W przypadku kobiet sytuacja pozostała bez zmian – 36 proc.

Niezmiennie największy odsetek osób przyznających, że padli ofiarą mobbingu, są ludzie młodzi w wieku od 18 do 24 lat (53,6 proc.). Niewykluczone, że bardziej doświadczeni pracownicy zdążyli przyzwyczaić się do niekorzystnych wzorców z przeszłości i przejść z nimi do porządku dziennego. – Obecni managerowie pamiętają praktyki z początku lat 90-tych XX wieku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Zachowania, które kiedyś uchodziły płazem, dzisiaj są rejestrowane i oficjalnie zgłaszane. Młodzi pracownicy wprowadzają na rynek pracy nowe standardy i są najbardziej świadomi tego, jak należy ich traktować – zauważył Michał Pajdak.

Z badania wynika, że najczęściej pojawiające się w firmach przejawy mobbingu to: plotki i obmawianie pracownika, dostawanie sprzecznych poleceń, padanie ofiarą komentarzy świadczących o zazdrości lub zawiści, krzyk, wyzwiska i przekleństwa, przydzielanie zadań niezgodnych z kompetencjami, a także nękanie.

Źródło: Radio ZET/mat.pras