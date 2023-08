Niepokojące zjawisko w sklepach. „Polacy sporo na tym tracą”

Inflacja w lipcu według wstępnych danych GUS spadła do poziomu 10,8 proc. Dwucyfrowe wzrosty cen nadal dają się jednak we znaki klientom sklepów, które z uwagi na konieczność oszczędzania, masowo tną liczbę proporcji. Zdaniem analityków konsumenci przez ostatnie pół roku mogli stracić nawet kilkaset złotych.

Koniec promocji w sklepach? „Konsumenci stracili nawet kilkaset złotych”

„Analiza ponad miliona promocji z blisko 7 tys. gazetek handlowych wykazała, że w I półroczu br. było ich o 12,3 proc. mniej niż rok wcześniej” – podali eksperci z UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland i Grupy BLIX.

Analitycy przyjrzeli się ofercie 8 największych sklepów w Polsce, w sumie przeanalizowano ponad milion promocji. Dlaczego sklepy zaciskają pasa? Dr Krzysztof Łuczak, współautor analizy z Grupy BLIX mówił o co najmniej kilku powodach.

- Po pierwsze, jest to efekt wzrostu kosztów druku i dystrybucji papierowych gazetek. Po drugie, widać, że sieci handlowe dokonują poważnych zmian w strategiach marketingowych. Coraz mocniej stawiają na cyfrowe kanały reklamowe, które są bardziej efektywne kosztowo i mają większe zasięgi w stosunku do papierowych folderów. Do tego najbardziej przyłożyła się inflacja, która wymusiła na sieciach dodatkowe oszczędności, a one finalnie zostały przerzucone na konsumentów w postaci mniejszej ilości promocji – skomentował ekspert.

Analitycy są zdania, że konsumenci mocno odczują spadek liczby promocji, do których w dobie inflacji byli przyzwyczajeni. – Klienci mieli mniej możliwości wyboru i oszczędzania pieniędzy. Ogólnie rzecz biorąc, klienci sieci handlowych mogli stracić przez te pół roku na zakupach średnio nawet kilkaset złotych. Kiedyś tego rzędu kwota na przestrzeni 6 miesięcy mogłaby pozostać praktycznie niezauważona. Jednak w czasach wysokiej inflacji wielu Polaków liczy każdą złotówkę i porównuje swoje wydatki z wcześniejszymi po to, żeby jak najwięcej pieniędzy zachować w portfelu. Ponadto w sytuacji, gdy ludziom trudno jest związać przysłowiowy koniec z końcem, te kilkaset złotych znaczy naprawdę bardzo dużo – podkreśliła Julita Pryzmont, współautorka analizy z Hiper-Com Poland.

Największe cięcia promocji odnotowano w przypadku sklepów RTV-AGD – 22,1 proc. W pierwszej trójce są też hipermarkety i sieci DIY (markety budowlane) z wynikami odpowiednio 15,1 proc. i 13,7 proc. Dwucyfrowe spadki liczby promocji zauważono także w przypadku aptek i w małych sklepach (convienience).

Pocieszeniem jest, iż zgodnie z prognozą analityków, w drugim półroczu wraz ze spadkiem inflacji rosnąć będzie liczba promocji.

RadioZET.pl/UCE Research