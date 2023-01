Niespodzianka w sprawie 15. emerytury. Maląg: emeryci już ją dostali

14. emerytura zgodnie z deklaracjami rządu ma być wprowadzona już na stałe: ustawa w tej sprawie ma być przyjęta w styczniu 2023 roku. Co jednak z „piętnastką”, która pojawiła się kilka razy w wypowiedziach polityków obozu rządzącego? Mówił o niej na przykład goszcząc w Radiu ZET prezydent Andrzej Duda. Marlena Maląg przekazała w tej sprawie niespodziewane wieści.

15. emerytura. „Emeryci już ją dostali”

Waloryzacja emerytur i rent ma wynieść 13,8 procent – zapowiedział rząd. To za mało, żeby zrekompensować inflację: koszt codziennych zakupów w sklepach wzrósł w ciągu roku o 26 procent. Najbardziej dotknęło to osoby o niskich przychodach, takich jak emeryci – wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix. Ekspert wyjaśnił ponadto, na co zwracać uwagę, żeby nie przeoczyć ukrywanych przez producentów i sklepy podwyżek.

Oglądaj

Dodatkowe świadczenia, takiej jak 13. i 14. emerytura, mają pomóc emerytom przetrwać wszechobecną drożyznę. Ceny wzrosły jednak tak bardzo, że coraz głośniej mówiło się o potrzebie wprowadzenia 15. emerytury. Takie nawoływania mogły trafić na podatny grunt, gdyż w roku wyborczym partia rządząca na pewno będzie chciała zademonstrować seniorom, jak bardzo o nich dba.

Na przeszkodzie stanął jednak trudny budżet, w którym może być ciężko znaleźć środki na dodatkową wypłatę. Dlatego też Marlena Maląg zapytana przez „Super Express” o „piętnastkę” zaczęła przekonywać, że emeryci już ją otrzymali – tyle, że w nie taki sposób, w jaki się spodziewali.

- Odpowiadając przewrotnie, przez zmiany, które już zostały wprowadzone, tzn. przez kwotę wolną od podatku i obniżenie podatków od lipca ubiegłego roku, na tym rozwiązaniu skorzystało 91 proc. emerytów, co przyczynia się do tego, że rocznie w portfelach emerytów zostaje ok. 2050 zł. Ponadto emeryci, którzy pobierają świadczenia do 2500 zł, nie mają naliczonego podatku. Gdybyśmy tak chcieli powiedzieć, to tą 15-stą emeryturę zrealizowaliśmy – stwierdziła szefowa MRiPS.

Czy podobne stanowisko dotyczące 15. emerytury będzie prezentowane także w przypadku świadczenia w 2023 roku? Z jednej strony zapewne tak, gdyż państwo po prostu nie ma pieniędzy. Z drugiej zaś, jak powiedział RadioZET.pl dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego, kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami i „ciężko będzie odmówić” dodatkowych świadczeń czy potencjalnej drugiej waloryzacji.

RadioZET.pl/Super Express