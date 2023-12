Mateusz Morawiecki zabrał głos w Sejmie po wznowieniu obrad o godzinie 17.30. - Pan marszałek i dzisiejsza opozycja, która być może ma większość, blokują projekt wakacji kredytowych, który zaproponowaliśmy. Zaproponowali swój projekt. Ten "bieda" projekt wakacji kredytowych obejmuje 50-60 tys. polskich rodzin. Ten projekt wygląda jak pisany w siedzibie jakiego banku - mówił premier.

Morawiecki dopominał się w imieniu PiS o projekt zamrożenia cen energii na cały 2024 rok. Odniósł się też do kwestii 0 proc. VAT na żywność.

Morawiecki na odchodne obiecuje 0 proc. VAT na żywność na 2024 rok

- Będziemy pracować do samego końca. Podpiszemy rozporządzenie o zerowym vacie na żywność. Na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego - zadeklarował premier. Przez wiele tygodni nie zdecydował się jednak na ten krok. Jak stwierdził, w pierwszej kolejności przez Sejm "powinno być przyjmowanie to, co korzystne dla Polaków".

- Realna tarcza energetyczna, zerowy VAT na żywność i realne wakacje kredytowe, z których będzie mógł skorzystać przynajmniej milion Polaków, a może i więcej; zachęcam, by te wakacje kredytowe był jak najbardziej szczodre. To są najważniejsze realne sprawy, a nie czekanie na jakiś "srebrny guzik" czy licytowanie się tym, kto powiedział jakiś lepszy żarcik - powiedział premier.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka obowiązuje do końca bieżącego roku.

Źródło: Radio ZET