Niespodziewany spadek cen. W tych sklepach jest teraz najtaniej

Inflacja nie odpuszcza. W kwietniu 2023 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych według oficjalnych danych GUS wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 roku o 14,7 procent, a w stosunku do marca 2023 roku o 0,7 procent. Ceny produktów z codziennych zakupów wzrosły nawet bardziej, o średnio o około 20 procent. Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 9 na 14 sieciach uwzględnionych w raporcie, ceny badanych produktów w kwietniu były wyższe niż w marcu. W 4 sieciach handlowych ceny z miesiąca na miesiąc spadły.

Gdzie najtańsze zakupy? Wcale nie w Biedronce

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Średnia cena koszyka zakupowego w kwietniu 2023 roku wyniosła 292,95 zł. To wzrost o 1,28 zł, czyli 0,44 procent w porównaniu do marca. Tym razem w aż siedmiu sieciach średnie ceny koszyków przekroczyły próg 300 zł. Największe podwyżki odnotowano w sklepach E.Leclerc - 23,09 zł (8,1 procent). Obniżono natomiast ceny w czterech sieciach oraz w kanale e-grocery.

Największy spadek cen objął sklepy POLOmarket (11,83 procent) i Biedronka (9,22 procent). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano we wszystkich 13 analizowanych sieciach. Były to min.: Carrefour (28,43 procent), Intermarché (26,21 procent) czy Kaufland (25,99 procent). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w kanale e-grocery, w którym średnia cena koszyka w kwietniu 2023 była wyższa aż o 90,06 zł niż przed rokiem, tj. o 35,52 procent.

Kwiecień potwierdził, że w przypadku minimalnych cen produktów, liderem ponownie został Auchan, który oferował 20 produktów w cenach minimalnych. Kolejno uplasowała się sieć Biedronka z 10, a następnie POLOmarket z 3 produktami z najniższymi cenami. W sklepach ALDI, Dino, Lidl znalazły się po 2 produkty w cenach minimalnych na 40 analizowanych. W sieciach E.Leclerc, Kaufland, Netto i Selgros Cash & Carry znalazł się jeden najtańszy produkt.

Najwięcej najdroższych badanych produktów (19) można było w kwietniu znaleźć w kanale e-grocery. Tuż za nim znalazły się sklepy E. Leclerc (6 produktów), a dalej: Carrefour, Dino (po 5 produktów), Intermarché, Netto (po 4 produkty), Lidl, POLOmarket (po 3 produkt), ALDI, Kaufland (po 2 produkty) oraz Biedronka z 1 produktem z najwyższą ceną spośród 40 analizowanych.

- Wszystkie dostępne dane pokazują, że kilkunastoprocentowa inflacja będzie się dawać we znaki zarówno konsumentom jak i sieciom handlowym w kolejnych miesiącach tego roku. Najnowsze Badanie i Raport Koszyk Zakupowy potwierdza wcześniejsze przewidywania naszych analityków. Ceny wszystkich badanych przez nas grup produktów rosną z miesiąca na miesiąc, a oferty i akcje promocyjne uruchamiane przez sieci handlowe w niewielkim stopniu wpływają na cenę koszyka zakupowego. Coraz częściej obserwujemy działania, którymi sieci handlowe chcą odróżnić się od konkurencji i zachęcić konsumentów do sprawdzenia ich oferty. Często są to krótkie, najwyżej kilkudniowe akcje promocyjne obejmujące najbardziej poszukiwane w danym momencie produkty. Wymaga to od zarządzających sieciami dużej elastyczności, a od konsumentów bieżącego weryfikowania dostępnych ofert – skomentował wnioski z raportu Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

RadioZET.pl/ASM Sales Force Agency