NIK z zastrzeżeniami do budżetu. Minister finansów: nie ma mowy o ukrywaniu długu

Budżet przestał pokazywać prawdziwy stan finansów państwa, rząd zaksięgował w nim zaledwie 12 procent rzeczywistego długu – alarmowali ekonomiści. Zastrzeżenia do praktyk stosowanych przez Ministerstwo Finansów opisała także Najwyższa Izba Kontroli, stwierdzając, że „gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu”. Magdalena Rzeczkowska broniła w Sejmie wyprowadzenia deficytu do funduszy pozabudżetowych.

NIK negatywnie o budżecie. Prawdziwy deficyt ukrywany?

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Mariann Banaś mówił w Sejmie, że rok 2022 był trzecim z rzędu, w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe. Dodał, że w konsekwencji parlament i społeczeństwo pozbawieni są kontroli nad istotną częścią gromadzonych i wydatkowanych środków publicznych.

Przyznał jednocześnie, że budżet państwa, budżet środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022. - Wykonanie ustawy budżetowej za rok 2022 zostało ocenione w formie opisowej. Stwierdzamy, że budżet państwa, budżet środków europejskich oraz plany finansowe pozabudżetowych jednostek sektora finansów publicznych, zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022- powiedział Banaś. Dodał, że ustawa ta nie obejmowała wielu operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, a mających wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa.

Szef NIK poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli ujawniła wiele nieprawidłowości związanych z realizacją ustawy budżetowej na rok 2022, a najczęściej występujące dotyczą obszarów zamówień publicznych, ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości, przyznawania i rozliczania dotacji.

- Pomimo wzrostu zadłużenia w wartościach bezwzględnych państwowy dług publiczny i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2022 roku obniżyły się w stosunku do PKB - podkreśliła w w Sejmie minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Zapewniła, że nie ma mowy o ukrywaniu długu.

Wyjaśniła, że państwowy dług publiczny obniżył się z 43,7 procent do 39,3 procent PKB, natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych z 53,6 procent do 49,1 procent PKB. - Ta ostatnia wartość obejmuje zadłużenie wszystkich funduszy, w tym funduszy w BGK. Jest regularnie raportowana do KE, informacja jest publicznie dostępna. Nie ma mowy o ukrywaniu długu - zapewniła.

- Pomimo tego, że finansowanie walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, finansowanie pomocy dla Ukrainy odbywało się w poprzednich latach przede wszystkim za pośrednictwem funduszu przeciwdziałania COVId-19, funduszu pomocy, czyli funduszy działających w BGK, to wydatki budżetu państwa w dalszym ciągu stanowiły i stanowią najważniejsze źródło finansowania zadań państwa, a ich wykonywanie podlega rygorom przepisów corocznie uchwalanej ustawy budżetowej i przepisów ustawy o finansach publicznych – zapewniła Rzeczkowska.

- Nie można też mówić o setkach miliardów złotych poza budżetem, kiedy wydatki funduszu COVID-19 w 2022 roku to około 46 mld zł, a funduszu pomocy Ukrainie 14 mld zł, a wydatki budżetu państwa to aż 517 mld zł – dodała minister finansów.

