Alfa Romeo Tonale Hybrid: nowa energia i metamorfoza marki

Moc Tonale zadebiutowała w maju br. na drodze w Tempio Voltiano we Włoszech. To właśnie w tym miejscu, ponad 200 lat temu, włoski naukowiec dokonał swojego najsłynniejszego wynalazku: „baterii”, pierwszego generatora energii elektrycznej. Alessandro Volta, prekursor koncepcji zrównoważonego rozwoju, obsesyjnie badał naturę, aby odtworzyć ją dla dobra ludzkości. To innowacyjne podejście jest w pełni podzielane przez markę Alfa Romeo, która poprzez swoje „mechaniczne dzieła” demonstruje, że zrównoważony rozwój technologiczny musi naśladować naturę i czerpać z niej inspiracje, aby się do niej dostosować i żyć z nią w harmonii. Dlatego też najnowszy rozdział w historii włoskiej marki nie mógł się rozpocząć nigdzie indziej, jak tylko w Tempio Voltiano. Dzięki Tonale Alfa Romeo przeszła radykalną ewolucję, wkraczając w nową erę technologiczną, zrównoważoną i zelektryfikowaną.

ENERGIA W SŁUŻBIE DNA MARKI

Alfa Romeo „wjechała” w erę elektryfikacji, pozostając jednocześnie wierna swojemu DNA, które cechuje włoski sportowy charakter. Tonale debiutuje z silnikiem 48v Hybrid VGT („Variable-Geometry Turbo”) o mocy 160 KM, zaprojektowanym specjalnie dla Alfy Romeo. Silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek współpracuje z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią biegów Alfa Romeo TCT oraz 48-woltowym silnikiem elektrycznym „P2” o mocy 15 kW i momencie obrotowym 55 Nm (135 Nm dzięki przełożeniu 2,5:1) Silnik elektryczny może napędzać koła nawet wtedy, gdy silnik spalinowy jest wyłączony. Alfa Romeo zdecydowała się na takie rozwiązanie techniczne, aby zaoferować autentyczne wrażenia ze zelektryfikowanej jazdy. Jej osiągi są również imponujące: przy przyspieszeniu od 0 do 100 km/h zegar zatrzymuje się po 8,8 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi ponad 210 km/h.

Dostępna jest również wersja Hybrid o mocy 130 KM z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią biegów Alfa Romeo TCT i 48-woltowym silnikiem elektrycznym „P2”; w tym przypadku przyspieszenie

od 0 do 100 km/h wynosi 9,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 195 km/h.

DYNAMICZNA JAZDA W STYLU ALFY ROMEO

Staranny rozkład masy i najbardziej bezpośredni układ kierowniczy w tym segmencie (13,6:1) sprawiają, że Tonale doskonale zachowuje się na drodze, plasując się w czołówce swojej klasy

pod względem dynamiki jazdy. Ponadto, jest to jedyny model w swojej klasie wyposażony

w zintegrowany układ hamulcowy (IBS) i łopatki zmiany biegów wykonane z aluminium, zintegrowane z kolumną kierownicy. Zastosowanie stałych zacisków Brembo , z 4 tłoczkami i samowentylowanymi tarczami z przodu oraz pełnymi tarczami z tyłu, zapewnia nienaganną skuteczność hamowania. Napęd auta jest na przednie koła i oferuje w standardzie elektroniczny, samoblokujący mechanizm różnicowy „ Dynamic Torque Vectoring ” oraz zawieszenie FSD ( „ Frequency Selective Damping ” ) . Jako alternatywa, dostępne jest aktywne zawieszenie „ Dual Stage Valve ”

z elektronicznie sterowaną siłą tłumienia. W obu przypadkach zawieszenie na obu osiach ma architekturę typu MacPherson. Pod względem wyglądu Tonale charakteryzuje się ekskluzywnymi rozwiązaniami technicznymi, które podkreślają sportowy charakter samochodu i gwarantują klientowi wyjątkową i ekscytującą jazdę, przy pełnym poszanowaniu tradycji Alfy Romeo.

OPROGRAMOWANIE I ŁĄCZNOŚĆ OFERUJĄ JESZCZE LEPSZE WRAŻENIA Z JAZDY I CHRONIĄ WARTOŚĆ REZYDUALNĄ

Jako pierwsza na świecie, Alfa Romeo Tonale debiutuje z technologią niewymienialnego tokena NFT („Non-Fungible-Token”). Technologia ta oparta jest na koncepcji „blockchain card”, poufnego i niemodyfikowalnego zapisu najważniejszych informacji dotyczących każdego pojazdu. Ten gotowy do natychmiastowego wykorzystania, zrównoważony i wyróżniający się element wyposażenia samochodu podkreśla innowacyjny charakter Alfy Romeo. Za zgodą klienta, NFT rejestruje dane pojazdu, generując certyfikat, w którym zapisywane są dane dotyczące całego okresu eksploatacji. Może on być wykorzystany jako gwarancja, że samochód był prawidłowo utrzymywany, co ma pozytywny wpływ na jego wartość rezydualną. Na rynku samochodów używanych, certyfikacja NFT stanowi dodatkowe źródło wiarygodnego pochodzenia, które pomaga właścicielowi/dealerowi, ale także nabywcy przy wyborze swojego samochodu używanego.

W samochodzie zastosowano najlepsze oprogramowanie, aby zaoferować charakterystyczne

dla marki, ekscytujące wrażenia z jazdy, zapewniając jednocześnie komfort i łączność. W Tonale zastosowano architekturę elektroniczną nowej generacji, która jest zdolna do aktualizacji systemów

i programów w trybie „Over-the-air”, dodając nowe elementy do oryginalnej konfiguracji, jak tylko staną się one dostępne. Jedną z najważniejszych nowości Alfy Romeo Tonale są wbudowane funkcje asystenta głosowego Alexa , który zapewnia wygodę obsługi sterowanych głosem funkcji bez użycia rąk, czyli bez odrywania ich od kierownicy, a oczu od drogi. Użytkownicy Tonale mogą więc sterować funkcjami samochodu, w tym odtwarzać muzykę, słuchać audiobooków, uzyskiwać wskazówki dojazdu, sprawdzać natężenie ruchu, zarządzać urządzeniami inteligentnego domu itd. Klienci mogą wchodzić w naturalne interakcje ze swoimi samochodami, mówiąc na przykład: „Alexa, znajdź najbliższą stację benzynową", „Alexa, odtwórz moją playlistę z podróży" lub „Alexa, zadzwoń

do mamy”. Dzięki funkcji „MyAlfa” użytkownicy mogą również otrzymywać stałe aktualizacje na temat stanu samochodu, będąc w zaciszu własnego domu, poznać poziom naładowania akumulatora i/lub

paliwa, znaleźć punkty użyteczności publicznej, znaleźć ostatnią lokalizację samochodu, wysyłać polecenia zdalnego blokowania i odblokowywania itp. Z czasem nowe funkcje i możliwości będą

na bieżąco wprowadzane poprzez aktualizacje oprogramowania „Over-the-air”.

Alfa Romeo Tonale jest w standardzie wyposażona we wbudowany i całkowicie nowy system informacyjno-rozrywkowy. Dzięki spersonalizowanemu systemowi operacyjnemu Android i łączności 4G z aktualizacjami „Over-the-air”. (OTA), oferuje on również treści, funkcje i usługi, które są

na bieżąco aktualizowane.

System ten obejmuje w pełni cyfrowy ekran zegarów o przekątnej 12,3” oraz główny ekran dotykowy

na desce rozdzielczej o przekątnej 10,25”, który przy łącznej przekątnej 22,5” jest największy w tym segmencie. Ponadto, wyszukany, wielozadaniowy interfejs pozwala kierowcy mieć wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki, bez odwracania uwagi od drogi, zapewniając obsługę

jak w smartfonie.

STRATEGIA GAMY Z 4 POZIOMAMI WYPOSAŻENIA, OD 1302 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE

W momencie wprowadzenia na rynek, Alfa Romeo Tonale inauguruje nową strategię gamy z dwoma głównymi poziomami wyposażenia: Super i Ti, oba z jasno zdefiniowaną specyfikacją techniczną, która zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających klientów. Poziom wyposażenia Super, będący wejściowym poziomem do wyjątkowego komfortu Alfy Romeo, już od tej wersji wyposażenia wyróżnia bogate wyposażenie standardowe, które jeszcze bardziej można wzbogacić, wybierając wersję Sprint, zawierającą dodatkowe liczne opcje o zdecydowanie sportowym charakterze. Z kolei poziom wyposażenia Ti, uwydatniający elegancję i wyrazisty charakter Tonale, możemy jeszcze bardziej „usportowić”, wybierając Veloce, aby jeszcze bardziej zmaksymalizować właściwości jezdne, osiągi

i sportowy charakter. Zgodnie ze strategią upraszczania i racjonalizacji gamy, podejście cenowe również obejmuje uproszczoną i przejrzystą strategię liniową w stosunku do klienta - od momentu zakupu przez cały jego „customer journey”. Cena Tonale w limitowanej, premierowej wersji „EDIZIONE SPECIALE” jest taka sama na głównych rynkach europejskich. Gama Tonale będzie dostępna

z miesięczną ratą leasingową zaczynającą się od 1302 zł netto* za wersję Super.

Dostępna również ekskluzywna premierowa wersja „EDIZIONE SPECIALE"

Tylko w fazie wprowadzenia na rynek, Alfa Romeo Tonale będzie również dostępna w ekskluzywnej wersji „EDIZIONE SPECIALE", niezwykle bogatej w rozwiązania technologiczne i łączność, charakteryzującej się typowym dla Alfy Romeo sportowym charakterem w dwóch poziomach mocy: 130 i 160 KM.

ZASIĄDŹ ZA KIEROWNICĄ ALFY ROMEO TONALE BEZ STRESU ZWIĄZANEGO Z KOSZTAMI UTRZYMANIA, KORZYSTAJĄC Z ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MOBILNOŚCI I FINANSOWANIA FCA BANK, FCA LEASING ORAZ LEASYS

FCA Bank i FCA Leasing wspierają sprzedaż nowej Tonale, wykorzystując digitalowo-cyfrowe rozwiązania, chroniąc środowisko naturalne w celu zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości i wspierając klientów przy jej zakupie. Każdy z nich może zdecydować się na jeden z wielu promocyjnych produktów finansowych, ułatwiających kupno samochodu np. w kredycie lub leasingu, o których mowa poniżej, zupełnie zdalnie - bez wychodzenia z domu! Wszystkie czynności począwszy od wyboru samochodu po jego sfinansowanie odbywają się cyfrowo! Klient ma również możliwość zbadania swojej zdolności kredytowej, korzystając również z funkcji „Prescoringu on-line”. Kalkulator finansowy, który jest dostępny dla klientów FCA Banku na stronie internetowej Banku, umożliwia klientowi wybór dowolnej oferty kredytowej i uzyskanie wstępnej oceny finansowej. Po tym wystarczy kontakt klienta z dealerem, ustalenie szczegółów finansowania i zawarcie umowy o kredyt. Cyfrowe zawarcie umowy kredytu, czy leasingu upraszcza proces, redukuje czas i koszty. Takie rozwiązanie pozwala również zadbać o środowisko naturalne poprzez zastąpienie umowy papierowej jej wersją elektroniczną.

Główną ofertą kredytową, pozwalającą klientowi na zakup droższej wersji wyposażenia i wymianę samochodu na nowy już po 2 latach, jest Kredyt Niska Rata, który został przygotowany z myślą

o klientach, którzy cenią sobie wygodę w rozwiązaniach finansowych. Kredyt Niska Rata dostępny jest na wszystkie wersje Tonale, które będą dostępne w salonach. Alfa Romeo Tonale Super jest dostępna w miesięcznej racie w wysokości 1937 zł*. Atrakcyjne oprocentowanie kredytu, niska miesięczna rata, dzięki zastosowaniu raty balonowej z gwarancją odkupu przez dealera to jedne

z najważniejszych zalet oferty. Klient ma 3 możliwości zakończenia umowy: (1) spłatę raty balonowej (2) oddanie Tonale do dealera i wymianę samochodu na nowy lub (3) sfinansowanie raty balonowej

w kolejnym kredycie. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci mają możliwość zakupienia droższego samochodu z wyższą opcją wyposażenia, które łącznie z ubezpieczeniem samochodu może sfinansować w dogodnych ratach kredytu.

Poza Kredytem Niska Rata FCA Bank w ofercie jest m.in. Kredyt Prawdziwe 0% skierowany do klientów, którzy chcą wnieść na początku finansowania większą kwotę a pozostałą rozłożyć na bardzo atrakcyjne raty miesięczne, co jest możliwe do uzyskania, dzięki oprocentowaniu 0% przez cały okres finansowania i braku opłaty przygotowawczej.

Spółka FCA Leasing przygotowała atrakcyjną ofertę Leasingu od 105% będące odpowiedzią

dla klientów zainteresowanych odkupieniem samochodu po okresie leasingu. W produkcie nie wymagana jest pierwsza wpłata a leasing obejmuje finansowanie atrakcyjnych pakietów ubezpieczenia spłaty leasingu lub ubezpieczenia Straty Finansowej GAP oraz możliwość finansowania ubezpieczenia komunikacyjnego Towarzystw Ubezpieczeniowych współpracujących z FCA Leasing Polska. Przy wpłacie 25% rata miesięczna wyniesie 1592 zł netto miesięcznie.

Ponadto, już po uruchomieniu kredytu czy leasingu klienci mogą korzystać z Portalu Klienta, zawierającego szereg udogodnień. Klient ma stały dostęp do danych umowy: 24 godziny na dobę,

7 dni w tygodniu, 365 dni w roku – również bez wychodzenia z domu, na komputerze, tablecie lub smartfonie, dzięki nowym aplikacjom w sklepie Google lub Play! Poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta, klienci mają możliwość m.in elektronicznego składania wniosków, weryfikacji statusu płatności i zmiany danych w umowie, pobierania faktur czynszowych czy samodzielnie dokonywać kalkulacji kwoty pozostałej do spłaty, oszczędzając czas i pieniądze przeznaczane na papier i opłacenie przesyłek pocztowych.

Leasys - Rozwiązania w zakresie wynajmu długoterminowego

Leasys, marka Stellantis i spółka zależna FCA Bank, oferuje rozwiązania wynajmu długoterminowego

dla nowego modelu Tonale. Oferta najmu nie zawiera konieczności wniesienia opłaty wstępnej,

a koszty rejestracji samochodu są zawarte w racie wynajmu. Wynajem długoterminowy

to nowoczesne rozwiązanie dla firm, rozważających użytkowanie nowego samochodu, płacąc za niego stały miesięczny czynsz. Klient ponosi podstawowe koszty związane z eksploatacją samochodu. Klient nie musi się już martwić zbliżającym się terminem ubezpieczenia OC, przeglądu samochodu czy

wymiany opon. W zależności od wybranej opcji oraz produktu wszystko to pokrywa miesięczny czynsz o stałej wysokości. Dzięki elastyczności oferty wynajmu oferowanego przez Leasys, Klient może dopasować okres finansowania, deklarowany przebieg oraz zakres usług zawartych w racie do swoich potrzeb. Alfa Romeo Tonale dostępna jest w ofercie Smart Renting – formule wynajmu długoterminowego, w której klient ma możliwość zakupu samochodu po zakończeniu umowy za cenę, która określona jest na etapie jej zawierania. Hybrydową Alfę Romeo Tonale w wersji SUPER można użytkować już od 1850 zł netto miesięcznie**.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

*Leasing od 105%

Leasingodawca: FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Oferta leasingu jest skierowana tylko do przedsiębiorców oraz dotyczy wybranych wersji samochodów osobowych Alfa Romeo. Szczegóły akcji są dostępne u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo. Szczegółowe warunki leasingu określone są w umowie, zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych

w materiale reklamowym. Szczegóły i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne u dealerów Alfa Romeo.

Kredyt Niska Rata

Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 35.020,00zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 1.215,98 zł; ostatnia rata balonowa: 41.200,16zł; stopa procentowa stała: 11,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,70 %, całkowita kwota kredytu: 71.910,48zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu: 30.371,22zł (w tym opłata przygotowawcza: 1.359,60zł, odsetki: 26.440,74zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.570,88zł), całkowita kwota do zapłaty: 98.351,22zł. Roczny limit km: 20 000.

Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie uwzględniają ubezpieczenia AC. Rata 1.937,00 zł miesięcznie dostępna jest dla wybranych konfiguracji kredytów, np. dla samochodu w cenie 157.000 brutto przy wpłacie 47.100 zł

i okresie kredytu wynoszącym 48 miesięcy. Wyliczenie na dzień 29.06.2022 r. Akcja jest ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy FCA oraz na www.fcabank.pl.

** Wynajem Smart Renting

Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Wynajem Smart Renting jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Rata wynajmu 1850 PLN netto dotyczy samochodu Alfa Romeo Tonale 1.5 T4 HYBRID SUPER w umowie na 36 miesięcy, z limitem

15 000 rocznie, wpłata własna 5% ceny katalogowej. W podanej racie zawarte są usługa Assistance wraz z samochodem zastępczym. Zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności finansowej klienta. Akcja ograniczona w czasie. Wyliczenie ma charakter przykładowy i zostało przygotowane w oparciu o cenę katalogową, a ostateczna wysokość raty i powyższych danych liczbowych uzależniona jest od faktycznej oferty cenowej konkretnego dealera oraz terminu złożenia zamówienia. Szczegóły akcji są dostępne u autoryzowanych dealerów Alfa Romeo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny i przykładowy. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu oraz opcje jego wyposażenia mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska oraz dostępnych konfiguracji i dodatkowo płatnych opcji dostępne u dealerów sieci Alfa Romeo.