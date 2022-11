Kalkulator kredytu hipotecznego - jak zaciągnąć korzystny kredyt?

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego

Kalkulator kredytu hipotecznego to narzędzie, z którego koniecznie powinniśmy skorzystać, jeśli zastanawiamy się nad zaciągnięciem takiego zobowiązania. Dzięki niemu z pewnością zaoszczędzimy sobie sporo czasu, ponieważ w jednym miejscu porównuje on oferty pochodzące z niemal wszystkich banków, dzięki czemu nie musimy spędzać długich godzin na przeglądaniu ofert każdej instytucji finansowej z osobna. Po wpisaniu w kalkulatorze wszystkich niezbędnych danych, a mianowicie wartości nieruchomości, wysokości wkładu własnego oraz długości trwania kredytu otrzymujemy komplet niezbędnych informacji, z którego możemy dowiedzieć się, jakie będzie oprocentowanie kredytu, jego RRSO, a także wysokość comiesięcznej raty.

Zwróć uwagę na marżę oraz prowizję

Marża kredytu to parametr, który wpływa na wysokość comiesięcznej raty oraz ogólny koszt zobowiązania. Zazwyczaj czynnik ten jest stały w oprocentowaniu kredytu, jednak zawarta z bankiem umowa może stanowić inaczej. Ważne w tym przypadku jest jednak to, aby była ona jak najniższa, podobnie zresztą, jak i prowizja. Banki mogą naliczać dwie rodzaje prowizji, a mianowicie prowizję od udzielenia kredytu oraz prowizję za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Pierwsza prowizja jest zwykle pobierana przez banki w formie jednorazowej opłaty, jednak wiele instytucji finansowych oferuje swoim klientom tzw. zerową prowizję. W tym przypadku należy jednak zwrócić uwagę na to, czy rezygnując z pobierania tego rodzaju prowizji, bank nie zobowiązuje nas np. do konieczności zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia od utraty pracy, czy też na życie. Takie ubezpieczenie zazwyczaj należy opłacić z góry za okres kilkunastu miesięcy i może się niestety okazać, że taki kredyt z zerową prowizją będzie dla nas po prostu droższy. Z kolei druga prowizja może zostać pobrana, jeśli zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę kredytu, dlatego też przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na tę właśnie kwestię (najlepiej, jeśli taka prowizja będzie wynosiła 0%).

Obowiązkowy wkład własny

W związku z tym, że zasady udzielania kredytów stale się zaostrzają, to przyszli kredytobiorcy zobowiązani są do konieczności posiadania wkładu własnego. Oczywiście to my decydujemy o tym, jaka będzie wysokość naszego wkładu własnego, jednak im jest on większy, tym mniejsza będzie rata oraz wartość całego kredytu. W sytuacji, gdy kredytobiorca w ogóle nie wnosi wkładu własnego lub jest on bardzo niski, to konieczne może się okazać zapłacenie ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego. Należy przy tym pamiętać, że jego koszt jest zazwyczaj podawany jako trzy lub pięcioletnia stawka i przeważnie wynosi 3,5% na dany okres (płaci się go niestety z góry).