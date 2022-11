Nord Stream 2. Gazprom może zapłacić gigantyczną karę

Nord Stream 2 to gazociąg, który wzbudził podejrzenia UOKiK już w 2020 roku. Wówczas Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie rurociągu. Wszystkie firmy zostały ukarane za "koncentrację bez zgody polskiego organu antymonopolowego". Przedsiębiorcy odwołali się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ją uchylił.

Kara dla Gazpromu uchylona. UOKiK składa apelację

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję w sprawie nałożenia kar na Gazprom i pięć spółek odpowiedzialnych za budowę gazociągu Nord Stream 2. Na tym jednak nie kończy się sprawa, gdyż UOKiK zapowiedział apelację.

- Z zaskoczeniem przyjmujemy wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd uznał, iż bez względu na zebrany materiał dowodowy oraz przedstawione skutki dla konkurencji zasadnicza jest ocena, czy doszło do formalnego utworzenia joint venture (podmiotu składającego się z kilku spółek celem realizacji danego zadania – red.). W przedstawionej ustnie opinii Sądu podmioty biorące udział w budowie Nord Stream 2 nie utworzyły nowego, wspólnego przedsiębiorcy i poza kompetencją Urzędu pozostaje ocena skutków wyrządzonych gospodarce, jak i to czy próbowali oni omijać prawo. Dziś zagrożenia, o których mówiliśmy przedstawiając decyzję, widoczne są gołym okiem nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dostrzegając wówczas te zagrożenia, podjęliśmy działania, stosownie do naszych kompetencji, aby powstrzymać ten niebezpieczny dla Polski i Europy projekt. Poprosimy o pisemne uzasadnienie wyroku, a następnie złożymy apelację w tej sprawie – podsumował Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

