Nowa forma wsparcia dla seniorów. Maląg: uruchomiona na początku listopada

W 2020 rok powstał program Korpus Wsparcia Seniorów, który będzie kontynuował działalność poprzez „usługi sąsiedzkie" – na przykład robienie zakupów lub sprzątanie mieszkania. W budżecie na 2024 rok przewidziano na to 30 mln zł.

Nowa pomoc dla seniorów. Bez kryterium dochodowego

Korpus Wsparcia Seniorów powstał, by wspierać osoby starsze w czasie i po pandemii. To m.in. pomoc w załatwieniu różnych spraw – od dostarczenia zakupów po umówienie się do lekarza online. Wolontariusze informują również o dostępie do ogólnopolskich telefonów zaufania dla seniorów.

- Celem programu jest również zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi. W 2022 roku zakupiono ponad 34 tys. opasek bezpieczeństwa dla osób starszych, a wsparciem objęto ponad 36 tys. seniorów. W 2024 r. na realizację tej części Korpusu Wsparcia Seniorów przeznaczona jest kwota 20 mln zł - poinformowała.

Minister Maląg dodała, że z początkiem listopada została uruchomiona nowa forma wsparcia – usługi sąsiedzkie. - To pomoc przede wszystkim dla osób starszych, które nie potrzebują jeszcze specjalistycznej pomocy opiekuńczej, ale mają trudności np. z samodzielnym zrobieniem większych zakupów czy sprzątaniem mieszkania. Co ważne, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe – sytuacja finansowa osoby wymagającej usług sąsiedzkich nie będzie brana pod uwagę - zaznaczyła.

Poinformowała, że gminy mogą otrzymać wsparcie na realizację usług sąsiedzkich dla mieszkańców w wieku 65+ w ramach kolejnej edycji Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2024. Na ten cel zaplanowano blisko 30 mln zł. - Solidarność międzypokoleniowa to ogromna wartość, to wspólne dobro, z którego możemy czerpać wszyscy. Od osób starszych możemy czerpać bezcenną wiedzę, możemy sięgać do ich życiowego doświadczenia - podsumowała.

