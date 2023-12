Nowa formuła wakacji kredytowych. Tusk: banki nie przyjmą entuzjastyczne

Wakacje kredytowe obowiązują do końca 2023 roku. Przyszły rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska zapowiedział ich przedłużenie na 2024 rok. W Sejmie złożono dwa projekty ustaw: poselski autorstwa Polski 2050 oraz rządowy, przygotowany przez gabinet Mateusza Morawieckiego. Tusk zapowiedział, że powstanie kolejna koncepcja, z której banki nie będą zadowolone.

Wakacje kredytowe. Co szykuje Donald Tusk?

Podczas piątkowej konferencji w Sejmie szef PO pytany był o kwestie wakacji kredytowych. Wyjaśnił, że spór w kwestii tego rozwiązania dotyczy „skali i terminu”. - Poczekajmy, aż będzie gotowy projekt. Był ten projekt, powiedziałbym restrykcyjny, który bardzo ograniczał pulę potencjalnych beneficjentów, i jest ten bardzo hojny, ogłoszony przez Morawieckiego, jak zawsze bez informacji, gdzie w budżecie są na to środki - powiedział Tusk.

Przyszły premier zapowiedział przygotowanie projektu, który będzie miał na celu interes kredytobiorców. - Banki muszą być gotowe na taki projekt, który nie będzie pewnie przez nie entuzjastycznie przywitany. Przewiduję, że ten projekt końcowy będzie obejmował o wiele większą grupę ludzi, niż w tym projekcie restrykcyjnym, ale chyba nie będzie aż tak drogi, jak proponuje to Morawiecki, bo musimy brać też pod uwagę źródła finansowania, to jest niezbędne - powiedział szef PO. - Ale na pewno te wakacje kredytowe będą ciągle atrakcyjnym modelem dla kredytobiorców – podkreślił.

We wtorek wycofany z Sejmu został projekt ustawy dotyczący przedłużenia na rok 2024 wakacji kredytowych, wniesiony przez grupę posłów Polski 2050-TD. Według niego w 2024 r. wakacje kredytowe miałyby przysługiwać, jeżeli wydatki kredytobiorcy związane z obsługą miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego przekraczają 40 proc. średniego miesięcznego dochodu.

W połowie listopada do Sejmu trafił rządowy projekt noweli ustawy o wakacjach kredytowych, ponownie przyjęty przez Radę Ministrów. Zaproponowano w nim - w porównaniu z obowiązującymi regulacjami - wprowadzenie ograniczenia katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Uprawnienie to miałoby przysługiwać co do zasady kredytobiorcom, jeśli kwota kapitału udzielonego im kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

W przypadku wyższej kwoty kapitału, ale nie większej niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu byłoby możliwe jeżeli stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekracza 50 proc.

Źródło: Radio ZET/Sejm/PAP