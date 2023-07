Nowa opłata dla przedsiębiorców. Rząd pracuje nad zmianami

Inflacja i rosnące ceny prądu skłoniły rządzących do ustanowienia tarczy solidarnościowej, w ramach której ceny prądu dla gospodarstw domowych zostały zamrożone. Najnowszy projekt resortu klimatu zakłada podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny, obniżenie ceny maksymalnej prądu dla samorządów i sektora MŚP, oraz wprowadzenie składki solidarnościowej dla firm z sektora węglowego.

Ulga w rachunkach za prąd i nowy „podatek”

Projekt noweli opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zakłada „utrzymanie rozwiązań osłonowych obowiązujących od 2022 r.", a także zwiększenie limitów zużycia prądu przy zamrożonych stawkach. Nie wskazano jednak, do jakiego poziomu zużycia miałaby być utrzymana zamrożona stawka.

W świetle już obowiązujących przepisów ceny energii elektrycznej w 2023 r. dla odbiorców zatrzymały na poziomie z 2022 r. do określonych limitów. Dla gospodarstw domowych jest to 2000 kWh rocznie; dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami to do 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3000 kWh. Po przekroczeniu tych limitów obowiązuje cena maksymalna na poziomie 693 zł za 1000 kWh.

W przypadku samorządów, podmiotów wrażliwych np. szpitali czy szkół oraz firm z sektora MŚP cena maksymalna została ustalona na 785 zł za 1000 kWh.

Projekt wprowadza także dodatkową składkę dla dużych podmiotów z sektora węglowego. Zmiana ma polegać na „wdrożeniu mechanizmu określenia podmiotów, które uzyskały w 2022 r. nieuzasadnione nadmierne dochody, w nawiązaniu do klasyfikacji UE opisaną w rozporządzeniu Rady UE nr 2022/1854". Dodano, że takie podmioty będą musiały odprowadzać na rzecz Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nadmiarowe dochody, które zostały osiągnięte w 2022 r.

RadioZET.pl/PAP