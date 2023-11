Nowa ustawa o wakacjach kredytowych? „Kryterium powinno wyglądać inaczej”

Wakacje kredytowe, czyli możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytów, okazały się wsparciem dla około 2 milionów Polaków – wynika z danych Związku Banków Polskich. Czy ten rodzaj pomocy dla kredytobiorców powinien obowiązywać także w 2024 roku? Andrzej Domański na antenie Radia ZET powiedział wprost: tak, ale nie w tej samej formie.

Wakacje kredytowe. Opozycja zapowiada nową ustawę

60 proc. ankietowanych jest przeciwko utrzymaniu wakacji kredytowych w 2024 roku – wynika z ankiety Radia ZET. 40 proc. respondentów uznało, że takie wsparcie nie powinno dłużej obowiązywać. Zdaniem Andrzeja Domańskiego warto przedłużyć pomoc, ale jedynie dla najbardziej potrzebujących.

- Wakacje kredytowe powinny obowiązywać, ale nie w takiej formie jak do tej pory. Warunki rynkowe ulegają zmianie, stopy procentowe powoli są obniżane. Wakacje kredytowe były wprowadzone w wyjątkowych okolicznościach: NBP nie zapanował nad inflacją, która spustoszyła portfele Polaków i doprowadziła do wzrostu stóp procentowych. W konsekwencji nastąpił skokowy wzrost rat kredytu. Wiemy, że znacząca część oszczędności wygenerowanych dzięki wakacjom kredytowym, została wykorzystana celem nadpłaty kredytu – wyjaśnił Domański.

Zdaniem polityka mamy w systemie inne rozwiązania, które zakładają pomoc dla kredytobiorców w tarapatach finansowych, w tym m.in. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. – System powinien bazować na tych rozwiązaniach. Nie wykluczamy tego, że w 2024 roku pewna forma wakacji kredytowych zostanie utrzymana. W mojej opinii jednak wsparcie powinno być skierowanie wyłącznie do potrzebujących. Dostęp do wakacji kredytowych powinien być limitowany. Musimy przedyskutować sprawę z koalicjantami. Kryterium dochodowe to jedno z kryteriów, które można zastosować – dodał polityk.

- Z całą pewnością są gospodarstwa domowe, którym należy pomóc w spłacie kredytów. Pomoc dla wszystkich nie jest jednak efektywna. Dlaczego dobrze zarabiający mają korzystać z wakacji kredytowych? Myślę, że będzie nowa ustawa w tej sprawie. Właściwym kryterium jest procent dochodu przeznaczany na spłatę kredytu – doprecyzował.

Mateusz Morawiecki poinformował tymczasem o złożeniu do Sejmu projektu wydłużającego wakacje kredytowe, w którym znajdą się podobne ograniczenia. Zgodnie z projektem możliwość zawieszenia spłaty przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 000 zł. W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 000 zł, ale nie wyższa niż 800 000 zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, ale w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca, w przypadku którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.

Źródło: Radio ZET