Nowa ustawa ws. kredytobiorców? „Sprawy będą ciągnęły się 15 lat”

Frankowicze mają przewagę nad bankami w postaci przychylnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Korzystne dla kredytobiorców wyroki dają im zielone światło, by pozywać banki. - Bez rozwiązania systemowego będziemy się borykać z problemem kredytów frankowych jeszcze przez 10-15 lat – powiedział PAP prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Czy będzie nowa ustawa frankowa?

Ustawa frankowa? Spory mogą się toczyć przez kolejne 15 lat

Jedynie część kredytobiorców frankowych decyduje się na rekomendowane przez bankowców ugody. Po serii korzystnych dla frankowiczów wyroków TSUE coraz więcej spraw trafia jednak na wokandę sądową. Zdaniem Tadeusza Białka sądy będą miały w przyszłości jeszcze więcej pracy, gdyż pozwów będzie przybywać.

- Według naszych szczegółowych badań, biorąc pod uwagę dynamikę i tendencję do wzrostu spraw sądowych, przewidujemy, że te sprawy będą przybywać dalej w dynamice ok. 3-4 tys. spraw miesięcznie. Nie da się tego problemu rozwiązać bez systemowego wsparcia, w przeciwnym razie z problemem kredytów frankowych będziemy borykać się jeszcze ok. 10 do 15 lat – powiedział PAP prezes ZBP Tadeusz Białek.

Prezes Białek mówił także o potrzebie wykorzystywania mrożonych obecnie kapitałów bankowych. Jak dodał, te „muszą pracować dla całego społeczeństwa, a nie być zamrożone w postaci rezerw na wypłaty ogromnych środków pieniężnych na darmowe kredyty po unieważnianiu dla wąskiej grupy klientów banków”.

Zdaniem przedstawiciele ZBP frankowicze stanowią mniej niż 1 proc. ogółu klientów. Białek zwrócił także uwagę na paraliż w polskich sądach. W Warszawie terminy rozpraw wyznaczane są nawet na 2026 rok. - Tylko systemowe rozwiązanie jest w stanie wyjść naprzeciw tej patowej sytuacji, która ma miejsce – ocenił.

O wznowieniu prac nad ustawą frankową mówił m.in. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Przedstawiciel KNF wyjaśnił, że projekt oparty jest o wcześniej zaprezentowane przez urząd stanowisko dotyczące ugód frankowych, czyli potraktowanie kredytów frankowych w taki sposób, jakby od początku były złotowe.

- To rozwiązanie jest fair, bo zrównuje kredytobiorcę walutowego z kredytobiorcą złotowym, a nie uprzywilejowuje go – mówił Białek.

Źródło: Radio ZET/PAP