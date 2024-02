Nowa wysokość 13. emerytury. O tyle więcej dostaną seniorzy

Waloryzacja w 2024 roku wyniesie 12,12 procent – ogłosił rząd. O tyle wzrośnie też wysokość 13. emerytury brutto. Jak przełoży się to na wysokość wypłaty „trzynastki” na rękę i o ile kwota netto wzrośnie w porównaniu do poprzedniego roku? Zapraszamy do zapoznania się z tabelą.