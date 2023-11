Nowe dane inflacyjne. GUS poinformował o skali drożyzny

Inflacja w listopadzie wyniosła 6,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. W październiku wzrost cen wyniósł 6,6 proc. r/r. Ceny w porównaniu z październikiem podskoczyły o 0,7 proc.

Inflacja w listopadzie. Nowe dane GUS

"Inflacja w listopadzie pozostała stabilna na poziomie 6,5 proc. Dane GUS wskazują, że to głównie efekt skokowego wzrostu cen paliwa – te powiększyły się o 8,8 proc. w skali miesiąca" - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

PIE szacuje, że w grudniu inflacja skoczy do 7 proc. rok do roku. „Będzie to efekt silniejszego wzrostu cen energii. Ze względu na rosnące koszty ogrzewania, ich dynamika ponownie będzie dwucyfrowa. To jednak chwilowe. Zamrożenie cen energii oznacza niewielkie zmiany w pierwszym półroczu 2024” – czytamy.

Przed publikacją danych ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor w rozmowie z PAP skomentował, iż tempo dezinflacji zwolniło głównie z uwagi na ceny żywności.

- Te wzrosły w ujęciu miesięcznym drugi raz z rzędu, co wynika z czynników sezonowych. Ale sądzimy, że skala wzrostu cen żywności będzie ograniczona – powiedział ekonomista PKO BP. Zdaniem eksperta w najbliższym czasie możliwy jest lekki wzrost inflacji, za czym stać może prognoza wyższych cen paliw.

Źródło: Radio ZET