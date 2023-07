Nowe dane o inflacji bazowej. Cała prawda o drożyźnie

Inflacja bazowa według najnowszych danych NBP wyniosła 11,1 proc., wobec 11,5 proc. miesiąc wcześniej. Mowa o wskaźniku, w którym nie uwzględnia się cen żywności i energii.

Inflacja bazowa lekko w dół

Bank centralny potwierdził, że inflacja CPI wyniosła w czerwcu 11,5 proc. rok do roku. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,1 proc. r/r.

W relacji rok do roku inflacja:

• po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 10,3 proc., wobec 12,1 proc. miesiąc wcześniej;

• po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 14,4 proc., wobec 14,9 proc. miesiąc wcześniej;

• po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,1 proc., wobec 11,5 proc. miesiąc wcześniej;

• tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 12,8 proc., wobec 13,5 proc. miesiąc wcześniej.

„Inflacja bazowa w czerwcu wyhamowała z 11,5 do 11,1 proc. r/r. Wskaźnik pod największym wpływem efektów bazy będzie dopiero we wrześniu i to właśnie wtedy powinien osiągnąć wartości jednocyfrowe. Miesięczny skok cen wyniósł 0,3% m/m i był najniższy od sierpnia 2021 r.” – skomentował Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

RadioZET.pl