Nowe dane o inflacji. GUS poprawił obliczenia

Inflacja w październiku wyniosła 17,9 procent - wynika z ostatecznych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego. GUS podał, że ceny towarów wzrosły o 19,5 procent, a ceny usług o 13 procent. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,8 procent (w tym towarów – o 2,1 procent i usług – o 0,7 procent). Odczuwalny wzrost cen był nawet wyższy - z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” wynika, że w październiku ceny żywności były wyższe średnio o 26,1 procent w ujęciu rocznym.

Inflacja w październiku wyniosła 17,9 procent. Ostateczne dane GUS

Z danych GUS wynika, że zdecydowanie najbardziej podrożały opłaty za mieszkanie i dom oraz nośniki energii - w porównaniu do października 2021 trzeba za nie płacić więcej o 28,8 procent. O 22 procent wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych.

Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe podrożały w rok o 9,9 procent. O 18,5 procent wzrosły ceny zakwaterowania w hotelach oraz stołowania się w restauracjach, 17,3 procent więcej trzeba płacić za transport (co jest pochodną wysokiego wzrostu cen paliw).

Za wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego trzeba było w październiku 2022 płacić 12,4 procent więcej, niż rok wcześniej. O 14,8 procent drożej było w kategorii rekreacja i kultura, 13,5 procent więcej trzeba było płacić za usługi edukacyjne.

Ochrona zdrowia kosztowała Polaków 8,5 procent drożej, niż rok wcześniej. O 7 procent podrożały odzież i obuwie. Najmniejszy wzrost odnotowały usługi łączności, na przykład opłaty za telefon - tutaj GUS wyliczył, że ceny wzrosły o 3,3 procent.

„Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 21 października 2022 r. oraz informacje o planowanych zmianach legislacyjnych ogłoszonych do 7 listopada 2022 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 14,4 – 14,5 procent w 2022 r. (wobec 13,2 – 15,4 procent w projekcji z lipca br.), 11,1 – 15,3 procent w 2023 r. (wobec 9,8 – 15,1 procent), 4,1 – 7,6 procent w 2024 r. (wobec 2,2 – 6,0 proc.) oraz 2,1 – 4,9 procent w 2025 r.” – poinformował Narodowy Bank Polski we wcześniejszym komunikacie.

RadioZET.pl/GUS