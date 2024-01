Nowe dane o wysokości waloryzacji 2024. Tabela podwyżek emerytur

Waloryzacja w 2024 roku ma wynieść 12,3 procent – tak zapisano w projekcie ustawy budżetowej przygotowanym przez rząd Mateusza Morawieckiego. Wartość ta jednak nie jest ostateczna: wysokość wskaźnika zależeć będzie od danych, które GUS poda dopiero w lutym 2024 roku: inflacji śródrocznej w 2023 roku oraz realnego wzrostu płac w minionym roku. Tempo wzrostu cen w grudniu było niższe niż spodziewali się eksperci. Czy to znaczy, że podwyżki emerytur będą niższe od zapowiadanych?

Waloryzacja 2024. Tak mogą wzrosnąć emerytury

Wskaźnik waloryzacji wylicza się według zapisanego w ustawie wzoru. Wstawia się do niego wysokość inflacji emeryckiej podawanej przez GUS oraz dodaje minimum 20 procent wskaźnika realnego wzrostu płac.

- Inflacja za grudzień 2023 roku zamiast spodziewanych 6,5 procent odnotowuje spadek do 6,1 procent. Zapewne za cały 2023 rok inflacja powinna się zamknąć poniżej 12 procent. Obstawiamy, że wzrost rok do roku będzie na poziomie 11,9 procent – stwierdził ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

- W 2023 r. średnioroczna inflacja przybrała wartość 11,6 procent r/r, o 2,8 pkt proc. mniej niż w rekordowym 2022 r. Wówczas, po napaści Rosji na Ukrainę, wzrost cen gwałtownie przyspieszył. W lutym ub.r. inflacja osiągnęła najwyższy od 1996 r. pułap 18,4 procent r/r i od tego czasu zaczęła spadać. Najostrzejsza faza tego procesu już się dokonała. W rozpoczynającym się roku wskaźnik będzie znacznie stabilniejszy, powinien przybrać przeciętną wartość ok. 5,5 procent – przekazał Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Według projekcji NBP inflacja w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 11,4 procent.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w listopadzie 2023, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w tym miesiącu wzrost o 11,8 procent rok do roku. Ekonomiści banku Santander wskazali w komentarzu do tych danych, że wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw był o 0,2 pkt proc. lepszy od ich oczekiwań i o 0,4 pkt proc. lepszy od prognoz rynkowych. „Oznacza to również kolejny solidny wzrost płac realnych – o 4,9 procent r/r, czyli o 0,3 pkt proc. więcej niż zakładaliśmy” – podali analitycy.

W ujęciu całorocznym ten wskaźnik według prognoz ma wynieść około 2 procent i taki przyjęliśmy do obliczeń. Wzrost płac podwyższy więc prawdopodobnie wskaźnik waloryzacji o 0,4 punktu procentowego. Do obliczeń przyjęliśmy najbardziej pesymistyczną prognozę inflacji, przedstawioną przez Mariusza Zielonkę, a więc 11,9 procent. Po zsumowaniu składowych przybliżony wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,3 procent – a więc dokładnie tyle, ile przewidziano w budżecie. Nie oznacza to jednak, że właśnie tyle wyniesie podwyżka.

Wysokość inflacji może się różnić o kilka dziesiątych punktu procentowego, inna może być także wysokość wskaźnika realnego wzrostu płac. Na ostateczne dane trzeba będzie więc poczekać do podania przez GUS oficjalnych danych w tych sprawach.

