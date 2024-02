Nowe nakrętki nie tylko na plastikowych butelkach. Zmiany wkrótce wejdą w życie

Nakrętki na stałe przytwierdzone do opakowań napojów niektórych konsumentów cieszą, innych denerwują. Zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że pozwoli ono nieco zmniejszyć ilość odpadów, zanieczyszczających np. plaże. Przeciwnicy przymocowywania nakrętek do opakowań urażają, że ten sposób walki o czystszą planetę jest po prostu niewygodny. Niestety, wszystko wskazuje na to, że będą musieli przygotować się na ustępstwo. Wszystko przez unijną dyrektywę SUP.

Plastikowe nakrętki będą przymocowane do butelek i nie tylko. Zmiany już w lipcu

To, w jaki sposób nakrętki mają być przytwierdzone do napojów, reguluje dyrektywa unijna SUP, dotycząca ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Do polskich przepisów została wprowadzona wraz z ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Zobacz również: Koniec charytatywnego zbierania nakrętek po napojach. Nadchodzi zmiana prawa

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej SUP do lipca 2024 roku wszystkie nakrętki plastikowe powinny być przytwierdzone do opakowań produktów. Niektóre polskie firmy wdrożyły zmiany w życie dużo wcześniej, inne wzbraniają się do dziś. Warto podkreślić, że w wielu krajach UE takie rozwiązanie funkcjonuje do dawna i jest uznawane przez konsumentów.

Od lipca 2024 roku nie tylko napoje w plastikowych butelkach będą miały przytwierdzone do opakowań nakrętki. Nowe przepisy zaznaczają, że to samo rozwiązanie dotknie opakowań typu PET i wielowarstwowych tubek z tworzywa sztucznego. W tego typu opakowaniach często „zamykane” są na przykład kosmetyki.

Co z charytatywnym zbieraniem nakrętek? Wyjaśniamy

Nowe rozwiązanie dziwi osoby, które jeszcze do niedawna zbierały nakrętki w celach charytatywnych. Szkoły przez lata zachęcały uczniów do oddawania nakrętek i tłumaczyły im dlaczego jest to dobre dla naszej planety. W podobne akcje angażowały się lokalne społeczności, czy też zakłady pracy.

Chociaż działania te wsparły środowisko, okazały się niewystarczające. Przytwierdzenie nakrętek do butelek sprawi, że zdecydowana większość z nich będzie trafiać do recyklingu. Wiele więc wskazuje na to, że pojemniki, które służą do zbierania nakrętek na cele charytatywne, niedługo znikną z polskich wisi, miasteczek i miast.

Źródło: Radio ZET/biznesinfo.pl/prawo.pl