Nowe obietnice wyborcze pochłoną miliardy. „Wiemy, skąd wziąć te pieniądze”

800 plus, trzynastki i czternastki będą zachowane, a przy tym realizowane będą obietnice z pakietu 100 deklaracji Koalicji Obywatelskiej – deklarują politycy Platformy Obywatelskiej. Skąd na to wziąć pieniądze? Przypomnijmy, że na liście deklaracji KO znalazło się m.in.:podwojenie kwoty wolnej, dopłata 600 zł do czynszu, babciowe, 20 proc. podwyżki dla budżetówki, czy niższy VAT dla branży beauty.

Babciowe, podwyżki dla budżetówki, 600 plus do mieszkań. Skąd KO weźmie pieniądze?

Forum Obywatelskiego rozmowy wyliczyło dla Money.pl, że łączny koszt obietnic partii Donalda Tuska może przekroczyć 120 mld zł. A jest to i tak jeden z „najtańszych” programów zaprezentowanych przed wyborami parlamentarnymi. „Nawet najtańszy program, zaprezentowany przez Koalicję Obywatelską, oznaczałby wzrost deficytu o niemal 90 miliardów złotych (ponad 2 proc. PKB). Wprowadzenie go w życie oznaczałoby, że z deficytem zbliżającym się do 7 proc. PKB Polska byłaby niedoścignionym liderem w UE” – czytamy w komentarzu FOR.

Skąd zatem wziąć pieniądze na finansowanie programu bez cięć obecnie obowiązujących świadczeń tj. 800 plus, trzynastki czy czternastki? Na to pytanie w rozmowie z Radiem ZET odpowiedział Andrzej Domański, ekonomista KO i doradca Donalda Tuska.

- Pieniądze na realizację naszych zobowiązań są i będą. Skąd je pozyskać? Na przykład dzięki zejściu z oprocentowania polskich obligacji. Wystarczy, że zejdziemy do poziomu czeskiego, czyli np. 4 proc. To już będą oszczędności rzędu nawet 17 mld zł do 20 mld zł w skali roku. Mamy pieniądze, chociażby z mniejszych kosztów obsługi długu. Dodatkowe pieniądze to 270 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy. Ekstra pieniądze to także zakładany wyższy wzrost gospodarczy i uwolnienie niedziel handlowych – mówił Domański.

Przyszły poseł KO dodał, że Koalicja Obywatelska zajmie się także rozliczeniem polityków odpowiedzialnych za „kradzież” pieniędzy. – Chodzi o takie programy jak Willa Plus, czy sposób zarządzania np. Orlenem. Skarb Państwa tracił na nieodpowiedzialnych decyzjach – dodał przedstawiciel KO.