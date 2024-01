Gertruda Uścińska nie będzie już prezesem ZUS. „W dniu 9 stycznia br. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk złożyła na ręce Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska wniosek o odwołanie Prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej z zajmowanego stanowiska - podało MRPiPS na Iksie. Donald Tusk zapowiedział, że wniosek podpisze - nową osobę na czele ZUS poznamy na początku przyszłego tygodnia.

Zmiana prezesa ZUS. Wniosek o odwołanie Uścińskiej u premiera Tuska

„Zakład Ubezpieczeń Społecznych to liczne zadania i obowiązki na rzecz bezpieczeństwa socjalnego Polek i Polaków, realizowane przez ponad czterdzieści tysięcy pracownic i pracowników zasługujących na godne warunki pracy i płacy - napisała na Iksie szefowa MRPiPS, komentując decyzję o odwołaniu prof. Uścińskiej z zajmowanego stanowiska.

Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że „nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją”.

Gertruda Uścińska pełniła funkcję prezesa ZUS od lutego 2016 roku. Podczas swojej kadencji stawiała przede wszystkim na cyfryzację usług. Do października 2023 r. ZUS przyjął 12,9 mln wniosków w sprawie świadczeń dla rodzin i wypłacił z tego tytułu ponad 38 mld zł – poinformowała PAP prezes ZUS. Zaznaczyła, że oszczędności z tytułu przeniesienia 500 plus i 300 plus do ZUS wyniosły 0,6 mld zł.

Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek od początku roku do końca września 2023 roku osiągnął poziom 84 procent - informowała PAP prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska pod koniec minionego roku. Zakład z tego powodu zrezygnował z części dotacji przyznanych mu z budżetu państwa.

