Nowe paliwo E10 na stacjach. Tych aut nie wolno tankować [lista]

Benzyna silnikowa E10 to tzw. ekologiczne paliwo 95-oktanowe, które do 10% objętości zawiera biokompotenty, a dokładniej bioetanol, otrzymywany z biomasy (jako odnawialnego źródła węgla) lub z biodegradowalnej części odpadów (papieru, płyt drewnianych, itp.). Paliwo jest od dłuższego czasu dostępne w łącznie 19 europejskich państwach, a Polsce proces jego wprowadzania, rozpoczęty w 2019 roku, właśnie dobiega końca.

Co ważne dla kierowców, paliwo 95 E10 zastąpi na stacjach benzynę E5 o liczbie oktanowej E10. To oznacza, że kierowcy, którzy do tej pory tankowali benzynę 95 do swoich aut, muszą sprawdzić, czy mogą robić to od nowego roku. Jeśli ich pojazdy nie są przystosowane do ‘ekologicznego’ paliwa E10, będą musieli tankować inne.

Paliwo E10: co to jest? Po co zostało wprowadzone?

Benzyna E10 musi zostać wprowadzona ze względu na prawo obowiązujące w Unii Europejskiej. Dokładniej, chodzi o zapewnienie minimalnego udziału energii odnawialnej stosowanej w transporcie. Użycie ‘ekologicznego’ paliwa ma wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez auta. „Zgodnie z raportem organizacji zajmującej się wykorzystaniem biokomponentów ePure bioetanol ma mniejszy ślad węglowy – średnio o ok. 70% w porównaniu z paliwami kopalnymi takimi jak benzyna silnikowa pochodząca z przeróbki ropy naftowej” – informuje ministerstwo klimatu i środowiska na swojej stronie internetowej.

To, że benzyna 95 E5 zostanie zmieniona na E10 nie będzie miało wpływu na paliwo „Premium” 98. Format E10 zostanie wprowadzony jedynie w benzynach 95, natomiast benzyny „Premium” 98 dalej będą sprzedawane w E5. Co więcej, w przypadku, gdy pojazd, zgodnie z deklaracją producenta, jest przystosowany do stosowania benzyny silnikowej E10, można ją mieszać z benzyną silnikową „Premium” 98 w dowolnych proporcjach.

Przy braku informacji dotyczącej możliwości stosowania benzyny silnikowej E10 w instrukcji pojazdu kompatybilność pojazdu można sprawdzić w wyszukiwarce opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i udostępnionej na stronie e10.klimat.gov.pl. albo poprzez kontakt ze sprzedawcą lub producentem pojazdu.

Paliwo E10: od kiedy w Polsce?

Benzyna silnikowa E10 zostanie wprowadzona na polski rynek od 1 stycznia 2024 roku.

Paliwo E10: cena. Ile kosztuje ‘ekologiczna’ benzyna?

Póki co, cena benzyny 95 E10 jest nieznana.

Paliwo E10: do jakich aut można je tankować?

Ministerstwo klimatu i środowiska podało, że "znaczna większość" pojazdów osobowych z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. jest przystosowana do stosowania benzyny silnikowej E10. ”Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego średni wiek samochodu osobowego w 2020 r. wynosił w Polsce 14,3 roku" - wskazało MKiŚ.

Ministerstwo przygotowało już listę, w której sprawdzisz, czy do twojego auta można zatankować paliwo E10. Wyszukiwarka jest dostępna na oficjalnej stronie ministerstwa pod tym linkiem. Poniższą listę podajemy za portalem dziennik.pl.

Alfa Romeo umożliwia używanie E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od 1 stycznia 2011 roku. Poza tym nowe paliwo można tankować do kilku modeli: MiTo (każdy silnik), Giulietta (wszystkie silniki), 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6,

umożliwia używanie E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od 1 stycznia 2011 roku. Poza tym nowe paliwo można tankować do kilku modeli: MiTo (każdy silnik), Giulietta (wszystkie silniki), 159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Alpine umożliwia benzyny E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od marca 2018 roku.

umożliwia benzyny E10 we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi wyprodukowanymi od marca 2018 roku. Audi dopuszcza tankowanie benzyny E10 we wszystkich modelach, z wyjątkiem aut, których silniki wyposażono we wtrysk pośredni.

dopuszcza tankowanie benzyny E10 we wszystkich modelach, z wyjątkiem aut, których silniki wyposażono we wtrysk pośredni. BMW - wszystkie auta z silnikiem benzynowym są przystosowane

- wszystkie auta z silnikiem benzynowym są przystosowane Cadillac – paliwo E10 można tankować do modeli wyposażonych w sondę lambda i katalizator:

– paliwo E10 można tankować do modeli wyposażonych w sondę lambda i katalizator: Chevrolet dopuszcza paliwo E10 do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od 2006 roku i spełniających normę emisji spalin Euro 4: Aveo/Kalos – modele od 2005 r., Captiva – wszystkie, Cruze / Orlando – wszystkie, Epica – wszystkie, Matiz – od 2006 r., Nubira / Lacetti – od 2006 r., Tacuma / Rezzo – od 2006 r., Spark – wszystkie.

dopuszcza paliwo E10 do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym wyprodukowanych od 2006 roku i spełniających normę emisji spalin Euro 4: Aveo/Kalos – modele od 2005 r., Captiva – wszystkie, Cruze / Orlando – wszystkie, Epica – wszystkie, Matiz – od 2006 r., Nubira / Lacetti – od 2006 r., Tacuma / Rezzo – od 2006 r., Spark – wszystkie. Chrysler dopuszcza stosowanie paliwa E10 we wszystkich silnikach benzynowych w modelach: 300 C (LX), 300 M (LR), Grand Voyager (RT), Neon (PL),Chrysler PT Cruiser (PT), Sebring (JR), Sebring (JS), Stratus (JA, JX), Voyager (GS), Voyager (RG).

dopuszcza stosowanie paliwa E10 we wszystkich silnikach benzynowych w modelach: 300 C (LX), 300 M (LR), Grand Voyager (RT), Neon (PL),Chrysler PT Cruiser (PT), Sebring (JR), Sebring (JS), Stratus (JA, JX), Voyager (GS), Voyager (RG). Citroen - wszystkie silniki w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r.

- wszystkie silniki w modelach wyprodukowanych od 1 stycznia 2000 r. Corvette – E10 nadaje się do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator

– E10 nadaje się do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator Dacia - wszystkie silniki benzynowe

- wszystkie silniki benzynowe Dodge – wszystkie silniki w modelach Avenger JS, Caliber PK, Journey, Nitro KJ, Automobiles

– wszystkie silniki w modelach Avenger JS, Caliber PK, Journey, Nitro KJ, Automobiles DS – auta wyprodukowane od 1 stycznia 2000 r

– auta wyprodukowane od 1 stycznia 2000 r Fiat - wszystkie auta, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku) z kilkoma wyjątkami. Są wśród nich te auta: Barchetta 1.8 16V, Bravo/Brava 1.6 16V, Doblo 1.6 16V, Marea 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla 1.6 16V, Palio1.6 16V, Punto 1.8 16V, Stilo 1.6 16V, 1.8 16V, 2.4 20V.

- wszystkie auta, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą (od 2000 roku) z kilkoma wyjątkami. Są wśród nich te auta: Barchetta 1.8 16V, Bravo/Brava 1.6 16V, Doblo 1.6 16V, Marea 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla 1.6 16V, Palio1.6 16V, Punto 1.8 16V, Stilo 1.6 16V, 1.8 16V, 2.4 20V. Ford - paliwo E10 można tankować do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym sprzedawanych w Europie od 1992 r. z wyjątkiem Forda Mondeo 1.8 SCI (z lat 2003-2007).

- paliwo E10 można tankować do wszystkich samochodów z silnikiem benzynowym sprzedawanych w Europie od 1992 r. z wyjątkiem Forda Mondeo 1.8 SCI (z lat 2003-2007). Genesis – E10 można tankować do wszystkich aut

– E10 można tankować do wszystkich aut Honda – można tankować do wszystkich aut z silnikami benzynowymi wyposażonych w elektroniczny układ wtrysku paliwa (Honda PGM-FI), wyprodukowanych od roku modelowego 1995.

– można tankować do wszystkich aut z silnikami benzynowymi wyposażonych w elektroniczny układ wtrysku paliwa (Honda PGM-FI), wyprodukowanych od roku modelowego 1995. Hummer – można tankować E10 do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator

– można tankować E10 do silników wyposażonych w sondę lambda i katalizator Hyundai - można tankować do wszystkich modeli

- można tankować do wszystkich modeli Jaguar – można tankować do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1992 roku

– można tankować do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1992 roku Jeep – można tankować do wszystkich silników benzynowych w modelach:Cherokee (KJ), XJ, KL, Commander WH, Compass PK, MX, Grand Cherokee WH, WJ, Wk, patriot PK, Renegade BU, Wrangler JK.

– można tankować do wszystkich silników benzynowych w modelach:Cherokee (KJ), XJ, KL, Commander WH, Compass PK, MX, Grand Cherokee WH, WJ, Wk, patriot PK, Renegade BU, Wrangler JK. Kia – można tankować do wszystkich modeli

– można tankować do wszystkich modeli Lancia – można tankować do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą z wyjątkiem: Lancii Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V, oraz Lancii Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V.

– można tankować do wszystkich aut, których silnik benzynowy spełnia normę Euro 3 lub wyższą z wyjątkiem: Lancii Lybra: 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V, oraz Lancii Thesis: 2.0 Turbo 20V, 2.4 20V, 3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V. Land Rover - można tankować E10 do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1996 r.

- można tankować E10 do wszystkich modeli dostępnych w Europie od 1996 r. Maybach – można tankować we wszystkich modelach

– można tankować we wszystkich modelach Mazda – można tankować we wszystkich modelach od 2002 roku

– można tankować we wszystkich modelach od 2002 roku Mercedes – można tankować we wszystkich modelach oprócz C200 CGI (W203) z bezpośrednim wtryskiem paliwa, CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005,

– można tankować we wszystkich modelach oprócz C200 CGI (W203) z bezpośrednim wtryskiem paliwa, CLK 200 CGI (C209) z lat 2002-2005, Mini – można tankować we wszystkich modelach od 2000 r.

– można tankować we wszystkich modelach od 2000 r. Mitsubishi – można tankować we wszystkich modelach poza autami z silnikami GDI (bezpośredni wtrysk; Mitsubishi Carisma) i wyprodukowanych do 2007 r.

– można tankować we wszystkich modelach poza autami z silnikami GDI (bezpośredni wtrysk; Mitsubishi Carisma) i wyprodukowanych do 2007 r. Nissan – we wszystkich modelach od 1 stycznia 2000 r.

– we wszystkich modelach od 1 stycznia 2000 r. Opel -można tankować we wszystkich modelach oprócz silników 2.2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa (oznaczenie Z22YH), którą montowano w modelach Vectra, Signum i Zafira.

-można tankować we wszystkich modelach oprócz silników 2.2 z bezpośrednim wtryskiem paliwa (oznaczenie Z22YH), którą montowano w modelach Vectra, Signum i Zafira. Peugeot – można tankować do wszystkich modeli od 1 stycznia 2000 r.

– można tankować do wszystkich modeli od 1 stycznia 2000 r. Porsche – wszystkie modele oprócz Porsche Carrera GT

– wszystkie modele oprócz Porsche Carrera GT Renault – wszystkie modele od stycznia 1997 roku poza: Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 700 (wtrysk bezpośredni), Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 740 (wtrysk bezpośredni), Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F5R 782, Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 764 Turbo, Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 765 Turbo, Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 790 Turbo, Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 794 Turbo, VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 762 Turbo, VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 763 Turbo, Avantime z silnikiem 2.0 F4R 760 Turbo, Avantime z silnikiem 2.0 F4R 761 Turbo.

– wszystkie modele od stycznia 1997 roku poza: Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 700 (wtrysk bezpośredni), Megane 1. generacji z silnikiem 2.0 F5R 740 (wtrysk bezpośredni), Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F5R 782, Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 764 Turbo, Laguna 2. generacji z silnikiem 2.0 F4R 765 Turbo, Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 790 Turbo, Espace 4. generacji z silnikiem 2.0 F4R 794 Turbo, VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 762 Turbo, VelSatis z silnikiem 2.0 F4R 763 Turbo, Avantime z silnikiem 2.0 F4R 760 Turbo, Avantime z silnikiem 2.0 F4R 761 Turbo. Rolls-Royce – wszystkie modele od 2003 roku

– wszystkie modele od 2003 roku Seat – wszystkie modele z silnikiem benzynowym poza pierwszą generacją silników FSI:

– wszystkie modele z silnikiem benzynowym poza pierwszą generacją silników FSI: Skoda – do wszystkich modeli poza Skodą Felicją 1.3 OHV 40/50 kW (1994-2000 rok produkcji)

– do wszystkich modeli poza Skodą Felicją 1.3 OHV 40/50 kW (1994-2000 rok produkcji) Smart, Suzuki – wszystkie modele

– wszystkie modele Toyota – można tankować do wszystkich modeli produkowanych od stycznia 1998 roku poza T. Avensis Avensis 2.0 (silnik benzynowy 1AZ-FSE), rok produkcji 2000-2009 – auta produkowane od lipca 2000 do października 2008 r., Avensis 2.4 (silnik benzynowy 2AZ-FSE) – od lipca 2003 do października 2008 r.,

– można tankować do wszystkich modeli produkowanych od stycznia 1998 roku poza T. Avensis Avensis 2.0 (silnik benzynowy 1AZ-FSE), rok produkcji 2000-2009 – auta produkowane od lipca 2000 do października 2008 r., Avensis 2.4 (silnik benzynowy 2AZ-FSE) – od lipca 2003 do października 2008 r., Volkswagen – wszystkie auta bez tych wyjątków: Lupo 1.4 77 kW ( produkcja 08. 2000 do 11.2003; rok modelowy 2001-2004), Polo 1.4 FSI 63 kW (produkcja 01.2002 do 06.2006; rok modelowy 2002-2006), Golf IV 1.6 FSI 81 kW (produkcja 11.2001 do 05.2004; rok modelowy 2002-2004), Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006; rok modelowy 200-2006), Bora 1.6 FSI 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005), Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005), Golf V 1.4 FSI 66 kW (produkcja 11.2003 do 11.2004; rok modelowy 2004-2005), Golf V 1.6 FSI 85 kW (produkcja 08.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004), Golf V 2.0 FSI 110 kW (produkcja 01.2004 do 05.2004; rok modelowy 2004), Touran 1.6 FSI 85 kW (produkcja 11.2002 do 05.2004; rok modelowy 2003-2004), Touran 2.0 FSI 110 kW (produkcja 10.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004).

– wszystkie auta bez tych wyjątków: Lupo 1.4 77 kW ( produkcja 08. 2000 do 11.2003; rok modelowy 2001-2004), Polo 1.4 FSI 63 kW (produkcja 01.2002 do 06.2006; rok modelowy 2002-2006), Golf IV 1.6 FSI 81 kW (produkcja 11.2001 do 05.2004; rok modelowy 2002-2004), Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006; rok modelowy 200-2006), Bora 1.6 FSI 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005), Bora Variant 1.6 FSI o mocy 81 kW (produkcja 10.2001 do 09.2005; rok modelowy 2002-2005), Golf V 1.4 FSI 66 kW (produkcja 11.2003 do 11.2004; rok modelowy 2004-2005), Golf V 1.6 FSI 85 kW (produkcja 08.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004), Golf V 2.0 FSI 110 kW (produkcja 01.2004 do 05.2004; rok modelowy 2004), Touran 1.6 FSI 85 kW (produkcja 11.2002 do 05.2004; rok modelowy 2003-2004), Touran 2.0 FSI 110 kW (produkcja 10.2003 do 05.2004; rok modelowy 2004). Volvo – wszystkie modele poza S40/V40 1.8 GDI

Paliwo E10: jakich aut nie wolno tankować?

Ministerstwo klimatu i środowiska zwraca uwagę, że nie wszystkie auta osobowe są przystosowane do tankowania benzyny E10. - Bioetanol może spowodować większe zużycie elementów silnika, w związku z tym trzeba upewnić się, że samochód jest kompatybilny - wskazuje prof. Joanna Kargul, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, cytowana przez tvn24.pl.Do jakich aut nie można tankować nowej benzyny E10? Listę pojazdów można sprawdzić na stronie ministerstwa. W specjalnej wyszukiwarce wystarczy wpisać markę i model pojazdu, a także jego rok produkcji. Co jeśli Twój samochód nie spełnia wymagań i nie można do niego tankować nowego paliwa? Eksperci zalecają, by korzystać z dostępnej na rynku benzyny 98.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Klimatu i Środowiska oficjalna strona/ Dziennik.pl/