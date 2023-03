Nowe paliwo zadebiutowało w Polsce. Tak drogo jeszcze nie było

Ceny paliw po ataku Rosji na Ukrainę gwałtownie wzrosły i raczej nie ma co spodziewać się, że znaczącą spadną. Orlen obniżył co prawda cenę oleju napędowego o około 30 groszy na litrze, odwilż cenowa może jednak okazać się chwilową. Daniel Obajtek w Radiu ZET wyjaśnił, kiedy można spodziewać się paliw po 5 zł. Takiej ceny zdecydowanie nie ujrzą kierowcy, którzy zdecydują się zatankować na stacji MOL nowy rodzaj paliwa: 100-oktanową benzynę premium EVO plus.

Pierwsza stacja MOL w Polsce. Jakie ceny?

To nie Orlen ustala ceny, które obowiązują w Polsce – przekonywał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Adam Czyżewski, główny ekonomista koncernu, wyjaśniając przy okazji, jak dokładnie działa mechanizm ustalający kwoty widoczne na dystrybutorach i od czego zależy.

MOL, który po przejęciu Lotosu przez Orlen stał się właścicielem 417 stacji paliw w Polsce, uruchomił pierwszą z nich pod własną marką. Węgrzy wprowadzili przy okazji do naszego kraju nowe, 100-oktanowe paliwo. Niewidziana do tej pory jest także cena, którą trzeba za nie zapłacić.

Za litr takiej benzyny MOL oczekuje 7,98 zł – a więc o około 1 zł więcej, niż trzeba średnio płacić na benzynę 95-oktanową na innych stacjach. Ta serwowana na węgierskiej stacji kosztuje 6,99 zł za litr, podczas gdy olej napędowy sprzedawany jest za 7,43 zł za litr.

To zauważalnie więcej, niż życzą sobie inne stacje paliw działające w Polsce. E-petrol podał, że średnie ceny w tygodniu 6-12 marca wynoszą 6,61-6,72 zł za litr Pb95 oraz 7,05-7,18 zł za litr diesla.

- Polska jest dużym rynkiem, największym, na którym działamy. Można od nas oczekiwać rebrandingu kolejnych stacji, nowych paliw, programu lojalnościowego, nowego konceptu gastronomicznego - zapowiedział prezes MOL Polska Richard Austen.

W ramach środków zaradczych Komisji Europejskiej warunkujących fuzję PKN Orlen i Grupy Lotos, węgierski MOL przejął 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski. Orlen kupił za to od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska