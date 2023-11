Nowe prognozy NBP. Adam Glapiński podał, kiedy osiągniemy cel inflacyjny

Inflacja w październiku według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 6,5 proc. Co do zasady, Narodowy Bank Polski dąży do osiągnięcia celu inflacyjnego, który określony został na poziomie 2,5 proc. (z odchyleniem 1 pp.). Kiedy odnotujemy wspomniany wynik?

Cel inflacyjny? „Nie wiemy, ile będziemy płacić”

Najnowsza projekcja zakłada, że cel inflacyjny odnotujemy pod koniec 2025 roku. Adam Glapiński przyznał, że choć inflacja spada, to proces dezinflacji spowolni. Innymi słowy, spadek inflacji nie będzie tak gwałtowny. Ceny będą rosły wolniej, ale wspomniana dezinflacja spowolni, co szef NBP tłumaczy „wieloma niewiadomymi”.

- Nie wiemy, ile będziemy płacić za żywność i energię. Nie znamy stawek podatkowych, dynamiki płac w sektorze publicznym, ani wysokości świadczeń społecznych. To będzie decyzja polityczna, która wpłynie na inflację – wyjaśnił prezes NBP.

Rząd do końca roku będzie musiał bowiem podjąć decyzję ws. losów tarcz antyinflacyjnych. Te zakładają m.in. zamrożenie cen prądu i gazu oraz obniżenie do zera z 5 proc. podatku VAT na niektóre kategorie żywności. - W projekcji założono brak zmian, czyli założono obowiązywanie tarcz antyinflacyjnych – podał Glapiński.

Jeśli zatem rząd zrezygnuje z tarcz w 2024 roku, ceny pójdą w górę, a prognozy NBP z czasem doczekają się korekt. W piątek 10 listopada NBP przedstawi najnowszy raport o inflacji. Prognozy publikować będziemy na bieżąco na stronie RadioZET.pl.

Źródło: Radio ZET