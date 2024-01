Nowe stawki za badanie techniczne samochodu. Koszt przeglądu może znacznie wzrosnąć

98 zł – tyle kosztuje nas przeprowadzenie badania technicznego samochodu na stacji kontroli pojazdów. Stawka nie zmieniła się od 20 lat, w związku z czym branża co jakiś czas upomina się o urealnienie opłaty. W tym roku może się to udać, co oznaczać będzie wysoką podwyżkę. Wśród propozycji pojawiła się nawet kwota wynosząca 505 zł.