Nowe świadczenie od 1 stycznia. ZUS wyjaśnia, jak otrzymać pieniądze

ZUS od nowego roku wypłacać będzie nowe świadczenie wspierające. Jak czytamy w komunikacie, aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać pieniądze, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. ZUS przedstawił warunki otrzymania pieniędzy.

Świadczenie wspierające od 1 stycznia. Warunki i kwoty

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przypomniał, że nowe świadczenie wypłacane będzie na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna po otrzymaniu decyzji z WZON. Wówczas możliwe będzie złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia. Pieniądze wypłacane będą na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

WZON zdecyduje o poziomie potrzeby wsparcia, od którego zależeć będzie wysokość świadczenia i data jego przyznania.

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością, wygląda następująco:

- osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,

- osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,

- osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy

To, ile pieniędzy otrzyma z ZUS niepełnosprawny, także zależeć będzie od decyzji zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś, tj. w grudniu 2023 r., wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

- 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,

- 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,

- 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,

- 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,

- 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,

- 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

ZUS przypomniał, że do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia mogą zgłaszać się osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Zespół ten wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Z kolei sam wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Źródło: Radio ZET/ ZUS