Nowe świadczenie z ZUS już obowiązuje. Sam wniosek to jednak za mało

ZUS od 1 stycznia wypłaca osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom nowe świadczenie, którego wysokość jest zróżnicowana i zależy od określanej przez urzędników potrzeby wsparcia. Nie wystarczy dostarczyć do ZUS orzeczenia o niepełnosprawności. Najpierw trzeba zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa.

Świadczenie wspierające krok po kroku

- ZUS obsługuje świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością o największej potrzebie wsparcia w związku z trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności trzeba zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON) – przekazał PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Urzędnicy z WZON w pierwszej kolejności oceniają poziom potrzeby wsparcia. Wykorzystują ku temu skalę od 0 do 10 punktów, a od tej punktacji zależy z kolei wysokość wsparcia. Dopiero po otrzymaniu orzeczenia z tego urzędu należy zgłosić się do ZUS (dokumenty można przekazać online). Będzie można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Świadczenie wspierające. Wysokość i punktacja

ZUS przypomniał, że nie każdy potrzebujący od razu otrzyma świadczenie. Osoby z 87-100 punktami mogą ubiegać się o nie w tym roku. Osoby z 78-86 punktami na pieniądze mogą liczyć od 2025 roku, a niepełnosprawni z 70-77 punktami od 2026 roku.

ZUS podał, że w innej sytuacji są osoby, które mają co najmniej 70 p., ponieważ będą one mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Świadczenie wspierające wyniesie od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (obecnie wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł. Wszystko zależeć będzie od punktacji określonej przez WZON.

95-100 p. – 220 proc. renty socjalnej

90-94 p. – 180 proc. renty socjalnej

85-89 p. – 120 proc. renty socjalnej

80-84 p. – 80 proc. renty socjalnej

75-79 p. – 60 proc. renty socjalnej

70-74 p. – 40 proc. renty socjalnej

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby mające status osoby z niepełnosprawnością, potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu, wydanego przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS; orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie ds. inwalidztwa i zatrudnienia.

Źródło: Radio ZET/PAP