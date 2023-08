Nowe terminy wypłat 14. emerytury. Pieniądze opóźnione przez Kaczyńskiego?

14. emerytura będzie wynosić w 2023 roku 2200 zł netto – ogłosił prezes PiS podczas spotkania z wyborcami. W komunikatach, które pojawiły się równolegle, mowa była o 2200 zł brutto. – Gdybyśmy zakwestionowali słowa prezesa Kaczyńskiego i przyznali, że się pomylił, mogłoby to być źle odebrane przez Polaków. Dlatego postanowiliśmy, że wszystkie wyliczenia trzeba poprawić i wprowadzić w życie wyższą „czternastkę” – powiedział „GW” informator związany z partią rządzącą. Ostatecznie podano więc, że 14. emerytura wyniesie 2650 zł brutto, a świadczenie będzie wypłacane od 1 września, a nie 25 sierpnia, jak informowano wcześniej. Jedna grupa seniorów na pieniądze poczeka więc o miesiąc dłużej.

14. emerytura 2023. Nowe terminy wypłat

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

Wysokość wypłaty „czternastki” musi być wyliczona indywidualnie dla każdego beneficjenta, jako że zależy od przyznanego comiesięcznego świadczenia – zarówno jeśli chodzi o określenie należnej zaliczki na podatek dochodowy, jak i ewentualnego obniżenia 14. emerytury w związku z przekroczeniem wyznaczonego progu dochodowego. Rozporządzenie określające ostateczną wysokość „czternastki” zostało opublikowane tak późno, że termin 25 sierpnia jako początek wypłat stał się nierealny. Zarządzono więc, że pieniądze trafią do beneficjentów we wrześniu.

„Czternastka” zostanie wypłacona razem z podstawową emeryturą w jednym przelewie lub przekazie pocztowym. Ponieważ jeden z terminów przypadnie we wrześniu w niedzielę, jedna grupa seniorów otrzyma pieniądze 2 dni wcześniej. 14. emerytura trafi do seniorów w następujących datach:

1 września - piątek

5 września - wtorek

6 września - środa

8 września – piątek (zamiast niedzieli 10 września)

15 września - piątek

20 września - środa

25 września - poniedziałek

Osoby, które zgodnie z zeszłorocznym harmonogramem otrzymałyby pieniądze 25 sierpnia, w 2023 roku na wypłatę muszą poczekać do 25 września – a więc o cały miesiąc dłużej.