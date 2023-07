Nowe wieści w sprawie 800 plus. „Możemy zamknąć na najbliższym posiedzeniu”

800 plus zostało już zaaprobowane przez rząd, zanim jednak stanie się faktem, musi zostać przyjęte przez Sejm. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy ma się odbyć w środę o godz. 15.30 na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny; rząd będzie prawdopodobnie reprezentować na nim minister rodziny Marlena Maląg.

800 plus już w środę? Pierwsze czytanie w Sejmie

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Urszula Rusecka przyznała, że projekt ws. 800 plus może zostać przyjęty szybko. - Jeżeli uda się przeprowadzić pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu w środę, to drugie czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się w czwartek. Wtedy w bloku głosowań w piątek powinniśmy go już przegłosować - powiedziała posłanka. - Na 90 procent zamkniemy procedowanie w Sejmie 800 plus na tym posiedzeniu - dodała.

- Na tym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy przepisy w kształcie przedłożenia rządowego. Nie będziemy wdawać się w tę hucpę Platformy Obywatelskiej, która chciałaby wprowadzenia 800 plus od 1 lipca - podkreśliła Rusecka odnosząc się do zapowiedzi szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki wniesienia poprawki, aby przepisy obowiązywały od 1 lipca.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem noweli ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości - 800 zł miesięcznie - ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

ZUS przekazał RadioZET.pl, że przepis ten zapewne pozostanie martwy i świadczenie w wysokości 800 zł zacznie trafiać od stycznia przyszłego roku.

