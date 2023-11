Nowe wsparcie dla rodzin „z problemami”. „O takiej kwocie dyskutowaliśmy”

Pieniądze z programu 500 plus docierały szerokim na 40 mld zł rocznie strumieniem do rodziców, które dochowały się potomstwa. Rodzinom, które o dzieci dopiero się starają, państwo do tej pory nie było zbyt przychylne. W „Dekalogu Polskich Spraw” pojawiła się propozycja bonu rodzicielskiego, którego kwotę będzie można przeznaczyć na wsparcie poczęcia.

Bon Rodzicielski. Wsparcie dla starających się o dziecko

- Jest plan wprowadzenia bonu rodzicielskiego dla rodzin, które borykają się z problemami prokreacyjnymi – poinformowała szefowa MZ na konferencji, w której uczestniczył również Mateusz Morawiecki. - To rodzice zdecydują, w jaki sposób wykorzystać te pieniądze – zaznaczyła.

Oglądaj

Polityk pytany, czy bon będzie także obejmował in vitro, powiedział: „nasz bon rodzicielski jest pewnego rodzaju otwartą ofertą dla innych partii politycznych po to, aby znaleźć wspólny mianownik, znaleźć te wszystkie metody, które nas połączą”.

- My mamy w naszym obozie zwolenników i przeciwników tej metody, ale jesteśmy otwarci i właśnie, jako swego rodzaju otwartą ofertę dla innych partii, w zależności od tego, czy uda się skonstruować nasz rząd, kierujemy – zaznaczył Morawiecki.

Dopytywany o orientacyjną kwotę bonu poinformował, że jest to między 10 a 20 tys. złotych. - O takiej kwocie dyskutowaliśmy - powiedział.

Minister Sójka dodała, że ochrona zdrowia na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniła – wzrosły nakłady, pracownicy otrzymali podwyżki, zwiększono wyceny świadczeń, wprowadzono program bezpłatnych leków dla seniorów oraz dzieci i młodzieży, nastąpiły zmiany w obszarze cyfryzacji.

Źródło: Radio ZET/PAP