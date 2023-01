Noworoczna podwyżka płac. Dobra wiadomość dla ponad 2 mln Polaków

Pensja minimalna z powodu szalejącej inflacji została podwyższona od początku 2023 roku o niemal 16 procent, z poziomu 3010 zł brutto do 3490 zł brutto. Galopujące tempo wzrostu cen wymusiło przyznanie zarabiającym najniższe wynagrodzenie jeszcze drugiej podwyżki: 1 lipca płaca minimalna wzrośnie o kolejne 110 zł, sięgając 3600 zł brutto – o 19,6 procent więcej, niż wynosiła w 2022 roku. Podwyżka zostanie jednak częściowo obniżona przez podatek dochodowy, którzy zarabiający wynagrodzenie minimalne będą musieli znów zacząć płacić w 2023 roku.

Pensja minimalna wyższa o 480 zł. Kolejne 110 zł w lipcu

Przez wysoką inflację wypłaty otrzymywane przez Polaków błyskawicznie traciły na wartości. GUS wyliczył, że rok do roku tempo wzrostu cen w listopadzie 2022 roku wyniosło 17,5 procent, według oczekiwań ekonomistów w grudniu ma być jeszcze wyższe. Ceny w sklepach rosły jeszcze szybciej: z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” wynika, że w ciągu roku za codzienne zakupy zaczęliśmy płacić 26 procent więcej. Pobierając taką samą pensję jak w 2022 roku Polacy by zbiednieli, trzeba więc starać się o podwyżkę. Jak rozmawiać z pracodawcą i jakich argumentów używać, żeby ją dostać, wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Podwyżka wynagrodzenia minimalnego przeprowadzana jest systemowo: z mocy prawa pracodawcy nie mogą płacić za etat mniej, niż wynosi wyznaczona na dany rok stawka. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło, że najniższa płaca „odgrywa znaczącą rolę w zmniejszaniu nierówności dochodowej, chroni także pracowników przed wykonywaniem pracy poniżej ustalonych stawek”.

– Od 1 stycznia br. pensje minimalne wzrosły do 3490 zł. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Minimalna stawka godzinowa wzrosła z kolei z początkiem roku do 22,80 zł – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Przypominam, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca br., wówczas wyniesie ona już 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym – dodała szefowa resortu rodziny.

Oznacza to, że po drugiej w 2023 roku podwyżce minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 23,50 zł, czyli o 3,80 zł więcej niż w roku 2022.

Dzięki zmianom w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od 1 stycznia 2023 roku na nieco wyższe pensje netto może liczyć część Polaków, których wynagrodzenie brutto nie wzrosło. Zapowiedział to wiceminister finansów Artur Soboń.

- Wyższe wypłaty mogą otrzymać też osoby, które po raz pierwszy złożą formularz PIT-2 i wskażą w nim, że przysługują im podatkowe preferencje. Płatnik powinien je zastosować przy rozliczaniu wynagrodzenia. Może to dotyczyć np. osoby, która osiągnie w styczniu wiek emerytalny i w związku z tym nabędzie uprawnienie do ulgi dla seniora – wyjaśnił polityk.

