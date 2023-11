Nowość dla podatników. Rząd przypomina: tak można uniknąć kar od skarbówki

Podatki nie są najprostszą dziedziną prawa, z którym Polacy mierzą się na co dzień. Choć resort finansów wydaje liczne objaśnienia do przepisów podatkowych, to i tak ustawodawca często pozostawia podatnika z niepewnością, czy aby na pewno prawidłowo zinterpretował przepisy. Złożenie wniosku o interpretację indywidualną pozwala uchronić się przed ewentualnymi karami od urzędu skarbowego.

Generator wniosków o interpretacje indywidualne

„Podatnicy, którzy chcą wiedzieć, czy prawidłowo stosują przepisy podatkowe w swojej indywidualnej sprawie, występują do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji (ORD-IN) ułatwi specjalny kreator. Zawiera on wskazówki, które pomogą wypełnić wniosek. Dotyczą one informacji, które należy podać w kolejnych polach formularza” – czytamy w komunikacie resortu finansów.

Wnioski o wydatnie takiej interpretacji można wydrukować (wniosek ORD-IN) i złożyć w urzędzie lub przesłać do KAS e-dokument. Resort finansów poinformował o możliwości samodzielnego wygenerowania wniosku.

Kreator jest dostępny pod adresem https://ord-in.podatki.gov.pl/. W pierwszym kroku podatnik zaznacza, którego podatku dotyczy sprawa. Kolejno uzupełnia się pola: cel złożenia wniosku, rodzaj i status wnioskodawcy (osoba fizyczna czy prawna) i dane identyfikacyjne podatnika. W kolejnym kroku wnioskodawca wpisuje własne dane adresowe i wskazuje na odpowiedni urząd skarbowy. W pozycji „przedmiot wniosku” opisuje się zaistniały stan faktyczny i swoje wątpliwości co do interpretacji prawa podatkowego.

W toku uzupełniania wniosku pojawi się informacja dotycząca płatności. „Za każdy przedstawiony odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, zapłacisz 40 zł. Kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu dołącz do wniosku, lub prześlij ją w ciągu 7 dni kalendarzowych (licząc od dnia złożenia wniosku) na adres Krajowej Informacji Skarbowej” – czytamy w instrukcji resortu finansów.

Jak czytamy, ostatnim krokiem jest Podsumowanie. „Sprawdź, czy wszystkie dane się zgadzają. Jeśli tak kliknij Wygeneruj PDF do wydruku w celu wygenerowania wniosku do pliku PDF” - czytamy.

Tak wygenerowany wniosek można wydrukować i udać się do urzędu lub przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ePUAP/KIS/wnioski. KIS odpowie na wątpliwości podatnika do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.