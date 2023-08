Nowość w Biedronce. Chleb Henio i parówka Patrycja do zgarnięcia za darmo

Biedronka wraca ze słynną akcją. 28 sierpnia wystartował Gang Mocniaków. W skład tej rodziny pluszaków wchodzi 11 maskotek. Są to: woda Werka, oranżada Ola, dynia Dorotka, banan Benek, napój Norbert, rogalik Radzio, chleb Henio, jajko Julek, parówka Patrycja, awokado Adaś i krem Krzyś. Oto zasady akcji.

Gang Mocniaków w Biedronce. Zasady

Biedronka rozdawać będzie pluszaki w zamian za pakiet naklejek. Każde wydane 69 zł to jedna naklejka, a każda wielokrotność 69 zł to dodatkowa 1 naklejka. Co ważne, z Akcji wyłączone są produkty tj.: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, preparaty do żywienia początkowego, doładowania, w tym: kart telefonicznych, kart przedpłaconych i inne usługi.

fot. Biedronka

Zakupy z zarejestrowaną kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka to dodatkowa 1 naklejka za każde wydane 69 zł. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa 1 naklejka za każde wydane 69 zł, podobnie jak zakup produktów z oferty „Mocny wybór”. Za jedną transakcję można otrzymać maksymalnie 60 naklejek.

Punkty można będzie zdobyć także za rozwiązanie quizu w aplikacji Biedronka. Naklejki zaś należy zbierać na oryginalnej karcie kolekcjonerskiej.

fot. Biedronka

Akcja trwa od 28.08 do 2.12.2023 r, a naklejki można zbierać do 18.11.2023 r. Odbiór Mocniaków i książek do 2.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

Mocniaka można kupić w cenie regularnej za 49,99 zł lub po uzbieraniu 30 naklejek, z rabatem w cenie 24,99 zł. Maskotkę można odebrać za darmo po zebraniu 60 naklejek.