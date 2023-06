Nowy lider drożyzny w sklepach. „Niektórych przywitają puste półki”

Inflacja w maju według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego sięgnęła 13 proc. Mimo wyhamowania wzrostu cen, drożyzna wciąż jest zauważalna na sklepowych półkach. Z raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE RESEARCH i Uczelni WSB Merito wynika, że najmocniej podrożały warzywa, za które płacimy o 40 proc. więcej. A to dopiero początek podwyżek.

Warzywa liderem drożyzny. „Grożą nam puste półki”

Warzywa w zestawieniu cen za maj zyskały pozycję lidera drożyzny. Dr Justyna Rybacka z Uniwersytetu WSB Merito Gdynia cytowana przez MondayNews.pl skomentowała, że na ceny warzyw mocno wpływają warunki pogodowe i rosnące koszty produkcji, transportu i pracy. Susze mogą sprawić, że ceny warzyw jeszcze pójdą w górę, a ilość tego dobra na sklepowych półkach będzie ograniczona – ostrzegają eksperci.

– W lutym i marcu br. wystąpiły znaczące braki warzyw w Wielkiej Brytanii. Sprzedawano je tam w ograniczonych ilościach, a w niektórych sklepach były zupełnie niedostępne. To też w pewien sposób wpłynęło na globalne ceny tego surowca. Ale istotne są również koszty nawozów, energii oraz ceny paliw – mówiła dr Rybacka.

Dr Krzysztof Łuczak, główny ekonomista Grupy BLIX zwrócił uwagę na zmniejszenie się skali produkcji krajowych warzyw. Jak czytamy, „może to doprowadzić nie tylko do wyższych cen, ale nawet do powtórzenia brytyjskiego scenariusza”.

Z analizy cen wynika, że najszybciej drożała w ostatnim czasie marchew (ceny poszły w górę o 134 proc.). Cebula odnotowała 107 proc. wzrosty cen, zaś papryka – 51 proc. Dr Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz sektora rolno-spożywczego w PKO BP pytany przez MondayNews.pl dodał, że zapasy tych warzyw są obecnie mniejsze niż rok wcześniej.

– Na cenach krajowych warzyw w kolejnych miesiącach mogą odbijać się wyższe niż rok temu koszty zarówno uprawy, jak i zbioru. Dużym znakiem zapytania, jak co roku, jest również przebieg warunków pogodowych w miesiącach letnich i w efekcie – wolumen produkcji, co też będzie miało wpływ na ceny. Mamy więc sporo niewiadomych. I o ile wiele wskazuje na to, że szczyt cen jest już za nami, to jednak ich poziom może pozostać powyżej roku poprzedniego – podsumował z kolei Grzegorz Rykaczewski z banku Pekao.

RadioZET.pl/MondayNews.pl