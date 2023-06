Nowy okres świadczeniowy. Kiedy rodzice otrzymają pieniądze na dzieci?

500 plus od 1 stycznia 2024 roku zamieni się w 800 plus – zadeklarował rząd. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Kiedy rodzice otrzymają pieniądze, jeśli do końca miesiąca złożą wniosek o świadczenie?

Wnioski o 500 plus. Terminy wypłat

Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca – przypomniał ZUS.

Analogicznie ci, którzy złożą wniosek w lipcu, świadczenie z wyrównaniem otrzymają do końca września. Ci, którzy ze zgłoszeniem się do urzędu zwlekać będą do sierpnia, na pieniądze poczekają do końca października.

- W czwartek ZUS przelał na konta rodziców 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca, kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł. Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat - mówiła prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

RadioZET.pl/PAP