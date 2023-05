Nowy prezent od państwa przed wyborami. „W tej chwili do Sejmu trafiła ustawa”

Laptopy za darmo mają trafić do 370 000 uczniów czwartych klas szkól podstawowych już we wrześniu 2023 roku. To początek stałego programu pomocowego, który ma obowiązywać także w kolejnych latach. Rozdawanie komputerów zapowiedzieli na wspólnej konferencji prasowej premier Morawiecki i minister edukacji i nauki Czarnek. - W klasie czwartej szkoły podstawowej wchodzi nauczanie komputerowo wspomagane i chcielibyśmy, aby każdy uczeń w domu mógł mieć narzędzie, dzięki któremu będzie mógł sam się uczyć, bawić i korzystać też z innych rozwiązań multimedialnych - podkreślił Paweł Lewandowski.

Laptopy za darmo dla uczniów. Wydanie sprzętu 1 września 2023

W ramach działań rozwoju kompetencji cyfrowych pierwszego września około 370 tysięcy laptopów trafi do wszystkich czwartoklasistów. - Koszt całego przedsięwzięcia oceniamy na około 760 milionów złotych – podał podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Oglądaj

Przekazane komputery będą do wykorzystania przez ucznia zarówno w szkole jak i w domu, choć nie będą one formą zastępczą podręcznika. Zostaną również zabezpieczone przez ewentualną sprzedażą, tak by „na czarnym rynku”

- W tej chwili do Sejmu trafiła ustawa, która opisuje zakaz sprzedaży takich komputerów w czasie, kiedy powinny być używane przez ucznia. Postanowiliśmy też wygrawerować znak orła, dzięki temu od razu będzie można zidentyfikować, że komputer, z którym mamy do czynienia pochodzi ze środków publicznych i choć stanowi własność rodziców ucznia to nie podlega sprzedaży w czasie określonym w ustawie – powiedział Lawendowski.

- Uważamy, że najlepszym sposobem rozwoju wszelkich kompetencji cyfrowych społeczeństwa jest nie tylko samo zwiększanie świadomości, ale przede wszystkim dostarczenie możliwości rozwoju, czyli sprzętu i szybkiego internetu, a to wpisuje się w idee społeczeństwa informacyjnego - podsumował Lewandowski.

- Termin nie jest związany z wyborami, a tym, co jest zapisane w KPO i wynika z procedur przetargowych – tak Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, skomentował termin rozdania uczniom laptopów za darmo. Polityk przyznał jednak, że zatwierdzony w Planie pierwotny termin to „trzeci kwartał 2025”.

RadioZET.pl/PAP