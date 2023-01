Nowy problem ze składką zdrowotną. Kilka tysięcy zł dopłaty do ZUS

Polski Ład wywołał ogromne zamieszanie w systemie podatkowym. Przepisy zmieniano wielokrotnie już po ich wdrożeniu, a rezultatem legislacyjnego bałaganu było przemianowanie sztandarowego programu PiS na Niskie Składki i przeprowadzenie kolejnej rewolucji w połowie roku fiskalnego. Skutki nowego rozwiązania w 2023 roku mogą odczuć przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem: jeśli ich przychody wzrosły, będą musieli dopłacić ZUS kilka tysięcy złotych tytułem składki zdrowotnej.

Dopłata składki zdrowotnej. Problem z rozliczeniem ryczałtem

Polski Ład to jeden z „sukcesów” rządu, który zafundowano nam w 2022 roku. Wprowadzona z pompą (i niezwykłym pośpiechem) rewolucja miała zwiększyć popularność PiS wśród Polaków. Skończyło się pospiesznym łataniem często absurdalnych dziur w przepisach oraz wstydliwym przemianowaniem systemu na Niskie Składki. O tej oraz innych „atrakcjach” zgotowanych nam przez rząd rozmawialiśmy w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Poczet nieprzyjemnych niespodzianek dla przedsiębiorców związanych z Polskim Ładem powiększył się na początku 2023 roku. Biznesy rozliczające się ryczałtem zaczęły otrzymywać informacje o konieczności dopłacenia składki zdrowotnej w wysokości kilku tysięcy złotych.

- Z dopłatą muszą liczyć się przedsiębiorcy, którym podskoczyły w zeszłym roku przychody. Ale także ci, którzy zarabiali cały czas tyle samo. Wszystko zależy od tego, czy przekroczyli określony próg przychodów – powiedział „Rzeczpospolitej” Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt.

- Rekordziści dopłacą ponad 7000 zł – dodała w rozmowie z gazetą Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2.

Dodatkowym problemem są wątpliwości co do daty, do której trzeba uiścić dopłatę. ZUS poinformował na swojej stronie internetowej, że wpłat trzeba dokonać w marcu. Eksperci wyjaśnili, że według przepisów termin na uregulowanie dopłaty minie 22 maja.

Konieczność dopłaty składki zdrowotnej może dotknąć 700 000 przedsiębiorców – według danych Ministerstwa Finansów, tyle biznesów rozlicza się w Polsce ryczałtem.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita