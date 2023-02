Nowy program socjalny PiS na wybory. Schreiber: myślę, że jakiś się pojawi

500 plus pomogło PiS wygrać wybory – stwierdził Bogdan Rymanowski w rozmowie z Łukaszem Schreiberem, szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów. Prowadzący porannego „Gościa Radia ZET” zapytał, czy przed wyborami nie pojawi się już żaden nowy program socjalny PiS-u – w odpowiedzi usłyszeliśmy, że coś jest przez partię rządzącą szykowane.

Schreiber: przed wyborami pojawi się nowy program socjalny PiS

Łukasz Schreiber był pytany między innymi o wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Radia ZET, z którego wynika, że Polacy chcieliby ustalanie cen produktów i usług przez państwo. W serii krótkich pytań, na które według konwencji powinien odpowiadać tylko „tak” lub „nie”, Bogdan Rymanowski poruszył kwestię ewentualnego nowego świadczenia socjalnego, które mogłoby zostać uruchomione na wybory. – Myślę, że jakieś się pojawi – wyjawił Schreiber.

Dopytywany o szczegóły polityk starał się odpowiadać wymijającą, podając przykład świadczenia dla seniorów, które już się pojawiło w 2022 roku.

- Powiedziałem, że będą się jeszcze jakieś większe czy mniejsze propozycje pojawiały, choćby pozostaje kwestia uregulowania 14. emerytury jako trwałego programu. Biorąc to po uwagę, udzieliłem takiej odpowiedzi – stwierdził Łukasz Schreiber.

„Czternastka”, jak tłumaczył PiS w 2022 roku, miało być jednorazową wypłatą. Ze względu jednak na galopującą inflację i spadek realnej siły nabywczej emerytur świadczenie ma wrócić w 2023 roku i zostać uchwalone „na stałe” także na przyszłe lata.

Bogdan Rymanowski poruszył także kwestię waloryzacji 500 plus. Pomysłodawca świadczenia stwierdził na początku 2023 roku, że ze względu na inflację powinno ono wzrosnąć do 1000 zł. Pod koniec 2022 roku dużo słyszało się o potencjalnych planach podniesienia wypłaty do 800 zł na dziecko. Stanowcze „nie” dla waloryzacji 500 plus powiedziała jednak minister finansów Magdalena Rzeczkowska, tłumacząc to trudną sytuacją budżetu. Co o 800 plus powiedział Radiu ZET Schreiber?

- Na razie takiego programu nie będę zapowiadał ani ogłaszał – stwierdził wymijająco polityk, nie zaprzeczając jednak, że 500 plus może jednak zostać podwyższone.

RadioZET.pl/Radio ZET