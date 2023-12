W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowej ustawy okołobudżetowej. Jak zapowiedział wcześniej premier Donald Tusk, dokument zawiera m.in. 3 mld złotych na psychiatrię i onkologię dziecięcą oraz leczenie chorób rzadkich osób do 18. roku życia.

Nowy projekt ustawy okołobudżetowej. Są 3 mld na leczenie dzieci

"Zniknął za to fragment o możliwości przekazania 3 mld zł mediom publicznym. Zamiast tego pojawił się zapis umożliwiający skierowanie takiej kwoty do Narodowego Funduszu Zdrowia" - czytamy na Business Insider. Jest to jednak możliwe tylko pod czterema warunkami, które dotyczą finansowania:

psychiatrii dziecięcej

onkologii dziecięcej

leczenia chorób rzadkich dzieci i młodzieży do 18. roku życia

leczenia onkologicznego wszystkich pacjentów niezależnie od ich wieku

Zgodnie z deklaracją szefa rządu, w projekcie znalazły się także zapisy gwarantujące 30 proc. podwyżki dla nauczycieli i 20 proc. podwyżki dla pracowników administracji publicznej. To sztandarowe postulaty Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej.

Nowy projekt to efekt weta Andrzeja Dudy. Prezydent poinformował 23 grudnia, że nie podpisze ustawy okołobudżetowej, która zawierała 3 mld złotych na media publiczne. Skierował nawet do Sejmu swój projekt ustawy okołobudżetowej, domagając się zwołania posiedzenia parlamentu jeszcze przed końcem 2023 roku.

27 grudnia Tusk zapowiedział jednak, że rządząca większość nie poprze inicjatywy prezydenta. Zapowiedział za to już wtedy przygotowanie nowego projektu, w którym miała zawierać się odpowiedź na wątpliwości głowy państwa.

Źródło: Radio ZET/Busines Insider