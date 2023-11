Nowy raport o inflacji. NBP prognozuje dalszy wzrost cen

Inflacja w październiku według wstępnych danych GUS spadła do poziomu 6,5 proc., co oznacza, że ceny rosną w wolniejszym niż dotąd tempie. Co do zasady, celem banku centralnego jest doprowadzenie inflacji do poziomu zwanego celem inflacyjnym. Mowa o wartości 2,5 proc. z odchyleniem 1 pp. Kiedy inflacja osiągnie tę oczekiwaną wartość?

Raport o inflacji. Nowe prognozy NBP

Z najnowszego „Raportu o inflacji” wynika, że w 2023 roku roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,3 – 11,5 proc. Wakacyjne prognozy mówiły, że rok zamkniemy ze średnioroczną inflacją równą nawet 12,7 proc.

Bieżąca prognoza mówi też o inflacji w kolejnych latach. W 2024 roku średnioroczne tempo wzrostu cen może spaść do wartości z przedziału 3,2 proc. – 6,2 proc. W 2025 roku osiągniemy cel inflacyjny – wynika z prognoz. Wówczas średnioroczna inflacja ma wynieść od 2,2 proc. do 5,3 proc.

Prezes NBP Adam Glapiński podczas listopadowej konferencji prasowej przyznał, że ceny będą rosły wolniej, ale wspomniana dezinflacja spowolni, co szef banku centralnego tłumaczył „wieloma niewiadomymi”.- Nie wiemy, ile będziemy płacić za żywność i energię. Nie znamy stawek podatkowych, dynamiki płac w sektorze publicznym, ani wysokości świadczeń społecznych. To będzie decyzja polityczna, która wpłynie na inflację – wyjaśnił prezes NBP.

Mniej obiecujące prognozy dotyczą tempa wzrostu PKB. Według projekcji w tym roku tempo wzrostu gospodarczego znajdzie się w przedziale (-0,1 proc. – 0,6 proc.). Odbicie nastąpi w kolejnych latach: w 2024 roku – od 1,9 proc. do 3,8 proc. i w 2025 – od 2,4 do 4,7 proc.

