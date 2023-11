Nowy rząd nie spełni sztandarowej obietnicy? „Nasi koalicjanci mają wątpliwości”

Kwota wolna od podatku w 2022 roku została podniesiona w ramach Polskiego Ładu do 30 000 zł. W ramach 100 konkretów KO zadeklarowała, że zwiększy ją do 60 000 zł, tak by zarabiający do 6000 zł brutto wcale nie płacili PIT. Szybkie zrealizowanie tej obietnicy może być problematyczne: zostało bardzo mało czasu, żeby zmienić odpowiednie ustawy, a na dodatek nie wszystkie partie w koalicji przygotowujące się do przejęcia rządów popierają taką fiskalną rewolucję. W umowie koalicyjnej zapisano także półroczne vacatio legis dla wszystkich zmiana podatkowych. Raczej nie ma co oczekiwać, że obietnicę uda się spełnić w pierwszym miesiącu po utworzeniu nowego rządu - wynika ze słów Marcina Kierwińśkiego wypowiedzianych w programie „Gość Radia ZET”.

Kwota wolna 60 000 zł. PO nie spełni szybko obietnicy?

- Na razie to jeszcze nie zaczął działać rząd premiera Donalda Tuska – tak początkowo na pytanie o datę wprowadzenia wyższe kwoty wolnej od podatku odpowiedział Marcin Kierwiński. Polityk dodał, że o konkretach będzie można mówić, gdy teki obejmą nowi ministrowie.

- Wtedy zrobimy dokładny audyt, minister finansów przedstawi dokładną mapę drogową, aby to rozwiązanie wprowadzić – zapewnił sekretarz generalny PO.

- Czy w pierwszym miesiącu rządów pojawi się ta ustawa – dociekał Bogdan Rymanowski, przypominając, że nie wszystkie ugrupowania koalicji demokratycznej są do pomysłu nastawione entuzjastycznie.

- Wiele z obietnic, które spisaliśmy w 100 konkretach, będzie zrealizowana w ciąg 100 dni. W sprawie kwoty wolnej w wysokości 60 000 zł nasi koalicjanci mają wątpliwości, będziemy ich przekonywać, więc na pewno nie będzie to pierwsza zrealizowana obietnica ze 100 konkretów – przyznał Kierwiński.

- Ale zrobimy wszystko, żeby ją zrealizować, to jest bardzo potrzebne rozwiązanie, to jest jedno ze sztandarowych rozwiązań Koalicji Obywatelskiej i zrobimy to. Zrobimy to szybko – zadeklarował polityk. Kiedy dokładnie? - Na pytania o kwestię czasu będę odpowiadał, gdy rząd Donalda Tuska rozpocznie urzędowanie – odparł Kierwiński.

Źródło: Radio ZET