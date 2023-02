Nowy sposób składania wniosków o 500 plus. ZUS: formalności zajmują kilka minut

500 plus bez formalności? ZUS zachęca do składania wniosków za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć wniosek z wyprzedzeniem.

500 plus przez aplikację. Jak złożyć wniosek?

„W tym roku wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku” – podał urząd w komunikacie. Aplikacja działa na telefonach z systemem iOS i Android, a pobrać ją można ze sklepów Google Play oraz App Store.

- Nowym instrumentem, przez który można składać wnioski o 500 plus jest aplikacja mobilna mZUS na smartfony i tablety. Aplikacja jest podłączona do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Przez mZUS złożono około 1,5 tys. wniosków na 2,6 tys. dzieci. Wypełnienie wniosku zajmuje rodzicom i opiekunom kilka minut – podała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jak złożyć wniosek przez aplikację? Po zalogowaniu się do aplikacji i wyborze opcji „500 plus” użytkownik przystąpi do wypełnienia wniosku. Większość danych z wniosku zostanie wypełniona z automatu, należy tylko zweryfikować ich poprawność. Poniżej udostępniamy wideo z wyjaśnieniem, jak wypełnić wniosek.

Oglądaj

Inną opcją przesłania wniosku jest platforma PUE ZUS lub portal Emp@tia. Watto pamiętać, by nie czekać na ostatnią chwilę z przesłaniem dokumentów.Termin wypłaty świadczenia jest bowiem uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Osobie, która złoży go:

do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

RadioZET.pl/PAP/ZUS