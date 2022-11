Nowy sposób składania wniosków o 500 plus. ZUS zapowiedział zmiany

500 plus stało się dla polskich rodzin codziennością. Świadczenie jest „nie do ruszenia” – mówił o tym Donald Tusk, reagując na zarzuty rządzących, że opozycja po przejęciu władzy zabierze pieniądze rodzicom. Otrzymanie wsparcia ma być teraz łatwiejsze dzięki możliwości ubieganie się o 500 plus poprzez przygotowaną przez ZUS aplikację.

Aplikacja mZUS dla chcących otrzymywać 500 plus. Wniosek przez smartfona

Aplikacja mZUS zostanie udostępniona w Sklepie Play (dla telefonów działających pod kontrolą Androida) oraz w App Store (dla iPhone’ów). Dokładna data premiery nie jest znana – ZUS zapowiedział, że oprogramowanie będzie dostępne „już w listopadzie”.

- Chcemy żeby nasi klienci mogli prosto i szybko składać wnioski o 500 plus czy wyprawkę szkolną. Dzisiaj już nie potrzeba komputera, żeby załatwiać swoje sprawy w urzędach, dlatego sprawdzamy, jakie będzie zainteresowanie rodziców naszą pierwszą aplikacją – wytłumaczyła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

„Aktualnie aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które mogą skorzystać ze świadczeń dla rodzin. W początkowym okresie funkcjonowania klienci będą mogli złożyć za jej pośrednictwem wnioski o świadczenie Dobry Start 300 plus i o świadczenie wychowawcze 500 plus tj. DS-R, DS-O, DS-S oraz SW-R i SW-O. W dalszej perspektywie aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne świadczenia dla rodzin tj. o wnioski RKO i dofinansowanie do żłobków DZ” – podał w oficjalnym komunikacie ZUS.

Po pobraniu na smartfona aplikacja będzie musiała zostać aktywowana poprzez połączenie z profilem PUE użytkownika. Procedura została opisana krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji. Bez profilu PUE z mZUS nie będzie można korzystać.

- Możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy to zrobić: rano, w południe czy wieczorem. Dzięki elektronizacji mogą wysyłać do nas wnioski także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – zauważyła Iwona Kowalska-Matis.

RadioZET.pl/ZUS