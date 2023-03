Nowy sposób składania wniosków o dodatkowe 500 plus

500 plus może być powiększone o dodatkowe 500 plus po spełnieniu odgórnie określonych warunków. Dodatkowe świadczenie przysługuje bowiem na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. Aby uzyskać pieniądze, wystarczy złożyć wniosek przez aplikację.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wniosek złożymy w aplikacji na smartfonie

- Aplikacja mobilna mZUS, umożliwiająca szybkie i wygodne składanie wniosków o świadczenia 500 plus czy dobry start, została rozbudowana o rodzinny kapitał opiekuńczy i o dofinansowanie żłobkowe – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aplikacja urzędu na smartfony (z systemem Android i iOS) działa od listopada minionego roku. Można za jej pośrednictwem wnioskować o 500 plus, czy 300 plus. Usługa aktywowana do tej pory na ponad 100 tys. urządzeń mobilnych będzie rozszerzona o kolejne funkcje.

- Rodzice i opiekunowie przekonali się już, że złożenie wniosku o świadczenie rodzina 500 plus lub dobry start 300 plus przy pomocy aplikacji mZUS trwa zaledwie kilka minut. Teraz przy pomocy smartfonu czy tabletu mogą ubiegać się także o pozostałe nowoczesne świadczenia dla rodzin z ZUS. Wystarczy, że zaktualizują aplikację – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Rodzice będą mogli złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, a także o tzw. żłobkowe. To drugie świadczenie adresowane jest do rodziców tych dzieci, które nie pobierają dodatkowego 500 plus. Żłobkowe w kwocie 400 zł to dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kwota ta nie jest wypłacana na konta rodziców, ale przekazana wprost do instytucji opieki.

ZUS przypomniał, że wnioski o wszystkie te świadczenia składane są jedynie drogą elektroniczną: za pośrednictwem aplikacji, lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. „Aby aktywować aplikację, należy powiązać ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Proces aktywacji i powiązania aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji. Bez posiadania profilu na PUE nie można korzystać z aplikacji”.

ZUS dodał, że liczba zarejestrowanych profili na PUE ZUS przekroczyła 11,3 mln.

RadioZET.pl/PAP