Nowy spot partii rządzącej. „Na PiS-ie zemści się arogancja i brak szacunku”

Referendum, które odbyć się ma w dniu wyborów parlamentarnych 15 października br., otworzyć ma pytanie o państwowe spółki, w tym Orlen: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". – Jak partia, która sprzedała Lotos w czasie w wojny, może pytać o sprzedaż spółek? – zastanawiała się posłanka Izabela Leszczyna.

Nowy spot PiS. „Rozbić monopol paliwowo-medialny”

„Oni chcą rozbić i sprywatyzować Orlen, my sprawnym zarządzaniem zrobiliśmy z Orlenu jedną z największych firm świata i chcemy, by Orlen pozostał dumą wszystkich Polaków” - wskazano w spocie PiS opublikowanym w social mediach.

Spot Prawa i Sprawiedliwości związany jest z zaplanowanym na 15 października br. referendum. Towarzyszy mu hasło: "4xNIE", poprzez które partia rządząca sugeruje obywatelom odpowiedzi.

W spocie PiS po raz kolejny umieszczono także m.in. archiwalną wypowiedź ekonomisty Bogusława Grabowskiego, który w Radiu Zet pytany, czy trzeba "rozbić Orlen", odpowiedział: "Absolutnie tak". Stanowczo jednak protestujemy przeciwko takiemu działaniu, gdyż narusza ono wizerunek Radia ZET jako niezależnego medium, które wobec polityki zawsze zachowuje bezstronność.

Do działań PiS odniosła się w podcaście „Biznes. Między Wierszami” posłanka Izabela Leszczyna. Przedstawicielka opozycji mówiła, że „na partii rządzącej zemści się arogancja”.

- Większość przyzwoitych ludzi ma konkretne zdanie na temat tych pytań referendalnych. Zacznijmy od tego, co oznacza słowo wyprzedaż. To sprzedaż, ale poniżej ceny rynkowej. Na tak postawione pytanie każdy normalny człowiek opowie nie, po co robić referendum. Myślę jednak, że na PiS-e zemści się ta arogancja i brak szacunku do wyborców. PiS sam sprzedał Lotos w czasie wojny w Ukrainie, jak taka partia może pytać o wyprzedaż spółek, kiedy sama to robi – skomentowała nasza rozmówczyni.

Oglądaj

- Dziś mamy – nie mogę powiedzieć, że dobrze zarządzane, lecz prosperujące spółki Skarbu Państwa w obszarze strategicznym. Strategiczne spółki z sektora energetycznego muszą zostać w rękach państwa, ale jednocześnie chcemy rozbijać monopole medialno-paliwowe. Orlen narzuca wysokie marże, a PiS się chwali, że ma zyski pochodzące z naszych kieszeni. W spółkach powinny być transparentne konkursy, żaden minister nie powinien obsadzać stołków. W tych spółkach powinni zasiadać kompetentni ludzie, a nie ludzie polityków – dodała.