O tyle spadną raty kredytu. Są pierwsze obliczenia po decyzji RPP

Stopy procentowe zostały obniżone o 25 pb., dzięki czemu stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75 proc. To już druga obniżka po cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. We wrześniu stopy obniżono o 75 pb. Jak te dwie obniżki ostatecznie wpłyną na raty kredytów? Obliczeń dokonał Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Cięcie stóp procentowych a raty kredytów. O tyle mniej zapłacimy

Analityk wziął pod lupę przykładowe hipoteki ze zmiennym oprocentowaniem, posiadających marżę 1,50 proc. Przy założeniu, że oprocentowanie wspomnianych hipotek już spadło po uwzględnieniu przez bank stopy WIBOR 3M z samego początku października (spadek z 6,90 proc. do 5,74 proc.), to rata zmieniłaby się następująco:

Kredyt o wartości 350 000 zł (25 lat) - zmiana z 2 795 zł do 2 528 zł

Kredyt o wartości 450 000 zł (30 lat) – zmiana z 3 428 zł do 3 067 zł

Kredyt o wartości 550 000 zł (35 lat) – zmiana z 4 067 zł do 3 607 zł

fot. RynekPierwotny.pl

Jeśli z kolei do końca roku nie doszłoby do kolejnych obniżek stóp procentowych, w styczniu WIBOR 3M utrzymałby się na poziomie 5,50 proc., to raty wyglądałyby następująco w analogicznych przypadkach: 2 474 zł; 2 994 zł i 3 514 zł.

Ostatnia decyzja RPP to powód do zadowolenia nie tylko dla obecnych, lecz także dla przyszłych kredytobiorców. Dlaczego? Niższe stopy procentowe przekładają się bowiem na wyższą zdolność kredytową. „Jeśli weźmiemy pod uwagę standardowy kredyt mieszkaniowy ze zmienną stopą (udzielany poza programem BK 2 proc.), to zdolność kredytowa rodziny 2+1” z dochodem netto 8000 zł po październikowym cięciu stóp może wzrosnąć z 425 000 zł do 435 000 zł” – czytamy w analizie.