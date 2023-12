O tyle Tusk może podwyższyć emerytury. Tabela z nowymi kwotami

Waloryzacja wyznaczana jest za pomocą wzoru, do którego wpisuje się podawaną przez GUS wysokość wskaźnika inflacji oraz realny wzrost płac w poprzednim roku. Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął, że tempo wzrostu cen wyniesie w 2023 roku 12,3 procent i na tej podstawie wyznaczył wskaźnik waloryzacji. Rząd Donalda Tuska obowiązywać będą realne dane – a te wskazują coraz wyraźniej, że inflacja będzie niższa. W listopadzie NBP podał, że wyniesie ona 11,4 procent. Jeśli projekcja się sprawdzi, podwyżka świadczeń wypłacanych przez ZUS będzie nieco niższa, niż planowano.

Waloryzacja emerytur 2024. Niższa inflacja, niższe podwyżki

W 2024 po raz kolejny dojdzie do rekordowych podwyżek emerytur. Wzór na waloryzację zakłada, że świadczenia mają wzrosnąć o wysokość inflacji emeryckiej (wyliczanej przez GUS) oraz minimum 20 procent wskaźnika realnego wzrostu płac (także wyliczanego przez Główny Urząd Statystyczny).

Niewykluczone, że seniorzy otrzymają więcej niż jedną podwyżkę świadczeń. Wśród obietnic wyborczych znalazł się postulat wprowadzenia podwójnej waloryzacji, jeśli inflacja będzie przekraczać 5 procent. Kwoty wypłat na rękę wzrosną także, jeśli wprowadzona zostanie wyższa kwota wolna od podatku dochodowego. Koalicja Obywatelska deklarowała ustalenie jej na poziomie 60 000 zł, obecne wynosi 30 000 zł.

Tyle będą wynosić emerytury po waloryzacji w marcu 2024, jeśli inflacja w 2023 roku rzeczywiście wyniesie 11,4 procent. Ostateczny wskaźnik inflacji zostanie podany przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2024 roku część seniorów dostanie zwrot podatku pobranego przez fiskusa od 13. i 14. emerytury. Na zwrot będą mogli liczyć emeryci i renciści pobierający świadczenia niższe niż 2500 zł brutto – ile dokładnie pieniędzy dostaną seniorzy, można sprawdzić w przygotowanej przez nas tabeli. A jakie są szanse na 3 podwyżki: waloryzację w marcu i wrześniu i podwyżkę kwoty wolnej w lipcu?

- Myślę, że będziemy mieć dwie, a nie trzy, podwyżki świadczeń emerytów w 2024 roku: będzie to ta waloryzacja marcowa i waloryzacja wrześniowa. Czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku się uda? Nie mam tu pojęcia, bo nie wiem, jaki będzie miało dokładnie plany Ministerstwo Finansów. Obiecano podwyżkę tej kwoty wolnej, ale to może oznaczać, że jakiś inny parametr systemu podatkowego się zmieni. Możliwe, że będziemy musieli poczekać na to jeszcze do następnego roku – wyjaśnił Tomasz Lasocki.

